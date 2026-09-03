Qué papel desempeñará Enzo Fernández en el Manchester City

Durante el mercado de fichajes de verano, el Manchester City inició una renovación profunda de su línea de centrocampistas y cerró el acuerdo más sonado en los últimos minutos de la ventana de transferencias. El centrocampista argentino Enzo Fernández, fichado por una cifra récord de 125 millones de libras esterlinas procedente del Chelsea, se unió al club inglés. Este traspaso no solo iguala el récord del fútbol británico, sino que se espera que abra un nuevo capítulo en el estilo de juego de los Cityzens. Así lo informa Goal.com informa .

Según datos de ixbt.com y Squawka, el Manchester City perdió este verano a figuras clave como Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders y Nico González. Aunque la directiva del club ha atraído a jóvenes talentos como Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, el foco principal se centró en Enzo Fernández. El aspecto único de este fichaje es que el jugador volverá a estar bajo las órdenes de su antiguo mentor, Enzo Maresca, quien conoce perfectamente su potencial.

Cómo cubrir la ausencia de Rodri

Era una tarea imposible reemplazar a Rodri, quien dejó el equipo, con un jugador idéntico puesto por puesto. Por ello, el entrenador Enzo Maresca tuvo que buscar nuevas tácticas y soluciones para las zonas más importantes del centro del campo. El técnico italiano, en su esquema táctico preferido de 4-2-3-1, necesitaba un jugador capaz de controlar el ritmo desde una posición profunda, y Enzo puede cumplir esta función con una interpretación única.

Según los análisis estadísticos de Squawka, Enzo Fernández ocupó el séptimo lugar entre los centrocampistas centrales de la Premier League la temporada pasada en número de pases hacia adelante, con 561 pases. Curiosamente, su nuevo compañero Elliot Anderson lidera esta estadística con 810 pases. La combinación de ambos jugadores abre nuevas posibilidades para el Manchester City a la hora de iniciar ataques desde el centro del campo.

Enzo Fernández no es solo un mediocentro defensivo encargado de tareas de contención, sino un jugador con una habilidad única para progresar con el balón. Se espera que esta cualidad ofrezca escenarios inesperados para los rivales en los procesos de ataque. Bajo la dirección de Maresca, el argentino no solo cubrirá las bajas de la temporada pasada, sino que aportará una dinámica adicional al juego del equipo.

Actualmente, tras los cambios consecutivos en la plantilla del Manchester City, el cuerpo técnico tiene la tarea de formar un nuevo mecanismo colectivo. El precio récord de 125 millones de libras impone una enorme responsabilidad sobre Enzo Fernández. Sin embargo, su experiencia previa y su conocimiento perfecto de los principios de Maresca acelerarán sin duda su proceso de adaptación.

Por delante, el equipo afronta pruebas difíciles en la Premier League y la Champions League. Si Enzo Maresca logra ubicar a su jugador récord en la posición correcta y explotar todo su potencial, el Manchester City no solo olvidará las pérdidas, sino que podría convertirse en uno de los equipos más temibles de Europa.