Huawei Watch GT 7 y GT 7 Pro lanzados al mercado internacional

Según Ixbt.com, Huawei ha lanzado las versiones globales de sus nuevos relojes inteligentes insignia, el Huawei Watch GT 7 y el GT 7 Pro. Este lanzamiento ha despertado un gran interés en el mercado de dispositivos vestibles, ya que los nuevos gadgets han recibido actualizaciones importantes no solo en diseño, sino también en funciones deportivas y duración de la batería. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

El modelo base llegó al mercado en tamaños de 46 y 41 mm y en ocho variantes de color. La versión Pro, destinada a usuarios que buscan una estructura más robusta, cuenta con un marco de titanio de alta calidad, acabado en cerámica y una correa deportiva especial.

Funciones especializadas para deportes de invierno

Una de las innovaciones más importantes de los nuevos relojes inteligentes es el soporte extendido para deportes de invierno. El dispositivo es capaz de rastrear con precisión el esquí y el snowboard analizando la postura corporal y los cambios de altitud, incluso sin señales GPS. El Huawei Watch GT 7 puede distinguir con precisión los descensos del tiempo pasado en los remontes.

Además, la aplicación Huawei Health ofrece mapas detallados de más de tres mil estaciones de esquí en todo el mundo. Los usuarios pueden contar el número de giros, medir cargas excesivas y utilizar la función Team-Up, que permite seguir la ubicación de los miembros del grupo en tiempo real.

Oportunidades para ciclistas e Inteligencia Artificial

También se han creado comodidades especiales para los amantes del ciclismo, que incluyen la planificación de ascensos, la obtención de datos sobre pendientes y distancias, así como alertas oportunas sobre curvas peligrosas. Al finalizar el entrenamiento, el sistema de AI analiza profundamente la carga global.

El informe matutino evalúa la preparación del organismo para el nuevo día basándose en la duración del sueño, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y los indicadores de actividad general. Esto ayuda a los atletas y a las personas con un estilo de vida activo a organizar correctamente su rutina diaria.

Autonomía y política de precios

Gracias a las baterías de silicio multicapa, los modelos Huawei Watch GT 7 y GT 7 Pro de 46 mm pueden durar hasta 21 días en modo de uso ligero. Al mismo tiempo, los dispositivos admiten pagos sin contacto a través de Curve Pay y el programa Huawei MultiPass con una suscripción de tres meses a Health+.

En el mercado británico, el Huawei Watch GT 7 se lanzó a partir de 280 libras esterlinas, y el GT 7 Pro a partir de 380 libras esterlinas. Entre principios de septiembre y mediados de octubre, también se ofrecen cupones de descuento especiales de 50 libras esterlinas a los compradores.