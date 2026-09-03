Los usuarios del Samsung Galaxy Z Fold 8 se enfrentan a una deformación de la pantalla

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Los usuarios del Samsung Galaxy Z Fold 8 se enfrentan a una deformación de la pantalla

Un nuevo debate ha surgido en el mercado de los smartphones plegables de última generación. Según ixbt.com, se ha detectado un defecto inusual en la pantalla interna flexible del nuevo Samsung Galaxy Z Fold 8: las esquinas del dispositivo se hunden ligeramente al aplicar presión. Dado que esta situación está generando curiosidad y preocupación entre los entusiastas de la tecnología, los expertos están examinando la situación de cerca. Así lo informa Ixbt.com informa .

El problema fue identificado por primera vez por un usuario común. Mientras limpiaba la pantalla del dispositivo con un paño suave, notó que las esquinas se movían ligeramente y contactó al foro oficial de Samsung para saber si esto era normal. También se están discutiendo activamente en las redes sociales videos cortos que ilustran este fenómeno, aunque hasta ahora no se han registrado quejas masivas.

Características de diseño e hipótesis

Según los participantes en las discusiones, esta flexibilidad en los bordes de la pantalla podría estar relacionada con la estructura de la pantalla plegable. Es natural que los bordes del panel tengan menos rigidez que la parte central. No obstante, los expertos recomiendan a los usuarios no presionar la pantalla intencionalmente y contactar de inmediato a un centro de servicio autorizado en caso de dudas.

Cabe destacar que esta situación merece especial atención en el contexto de las declaraciones de Samsung sobre la durabilidad del modelo Galaxy Z Fold 8. El fabricante surcoreano utilizó la tecnología FlexTitanium con una película de titanio y una placa de soporte especial bajo el panel OLED. Además, se anunció que la parte mecánica del dispositivo estaba diseñada para soportar 500 000 pliegues.

Resultados de pruebas independientes

Pruebas de laboratorio independientes demostraron que el Galaxy Z Fold 8 puede soportar, en general, cargas mecánicas importantes. Sin embargo, se señala que la versión Ultra fue el primer gran modelo plegable de la compañía cuya pantalla interna falló durante una prueba extrema. Al mismo tiempo, la capa superior de las pantallas sigue estando fabricada en plástico blando, que se raya con facilidad.

Actualmente, Samsung no ha emitido una declaración oficial sobre este problema ni lo ha reconocido como un defecto. El fabricante sigue recomendando encarecidamente no retirar por cuenta propia la película protectora de fábrica y no ejercer presión excesiva o fuerte sobre la pantalla interna. Los usuarios esperan ahora actualizaciones y explicaciones oficiales.

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Abror Shuhratov
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