Presentación del Philips S7221 5G: pantalla de 120 Hz y batería de 5700 mAh

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Presentación del Philips S7221 5G: pantalla de 120 Hz y batería de 5700 mAh

La marca Philips ha ampliado su línea de smartphones asequibles presentando oficialmente el Philips S7221 5G, un modelo compatible con redes 5G. Según ixbt.com, el nuevo dispositivo destaca por ofrecer especificaciones técnicas modernas a un precio competitivo, con el objetivo de intensificar la competencia en el segmento de gama media. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

El smartphone cuenta con una pantalla LCD de 6,67 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y una resolución de 1600 × 720 píxeles, lo que garantiza una imagen fluida. Esta pantalla ofrece una gran comodidad a los usuarios al consumir contenido y navegar por la interfaz.

Rendimiento y hardware

El funcionamiento del dispositivo se basa en el procesador Unisoc T8200, fabricado con tecnología de 6 nm. El chipset incluye dos núcleos Cortex-A76 y seis núcleos eficientes Cortex-A55, mientras que la GPU Mali-G57 MC2 se encarga de las tareas gráficas.

Se ofrecen dos variantes de memoria RAM: 6 GB u 8 GB. El almacenamiento interno es de 128 GB para todas las versiones. El dispositivo viene de fábrica con el moderno sistema operativo Android 16.

Cámara y autonomía

En cuanto a fotografía, el nuevo modelo está equipado con una cámara principal de 64 MP y una cámara frontal de 16 MP, lo que proporciona capacidades suficientes para tareas diarias y capturas de calidad.

La autonomía del smartphone corre a cargo de una enorme batería de 5700 mAh. La carga se realiza a través de un puerto USB Type-C, lo que facilita su uso.

Para mayor seguridad, se ha integrado un lector de huellas dactilares en el lateral del chasis. El dispositivo es compatible con doble SIM, redes 5G, Wi-Fi de doble banda y altavoces estéreo. El cuerpo cuenta con certificación IP64 contra polvo y humedad.

Por ahora, el modelo se ha lanzado en el mercado indio, donde la versión de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento tiene un precio de 20 499 rupias, aproximadamente 215 dólares.

PhilipsSmartphonesUnisocAndroid 165G
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Abror Shuhratov
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