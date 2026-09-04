HMD presenta el nuevo teléfono HMD 106 2G para una desintoxicación digital

HMD ha presentado el nuevo teléfono de teclas HMD 106 2G, un modelo económico diseñado para usuarios cansados del ruido de los smartphones modernos y que solo necesitan una herramienta de comunicación esencial. Según ixbt.com, este dispositivo prescinde de funciones modernas para centrarse en la fiabilidad de las llamadas y la simplicidad. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

El nuevo dispositivo solo admite redes 2G y destaca por sus dimensiones compactas. El teléfono está equipado con una pantalla LCD de 1,8 pulgadas y una carcasa con certificación IP52, y se lanzará al mercado en tres variantes de color.

Especificaciones técnicas y capacidades

Como base de hardware, se ha elegido el procesador Unisoc 6533G. Se complementa con solo 4 MB de RAM y 8 MB de almacenamiento interno, lo cual es totalmente suficiente para tareas sencillas.

El teléfono funciona con el sistema operativo S30+. Su batería de 1000 mAh garantiza una larga duración, lo cual es uno de los requisitos fundamentales para los dispositivos de teclas básicos.

Comodidades tradicionales

Este modelo compacto y asequible conserva varias comodidades familiares para los usuarios:

Soporte para doble tarjeta SIM

Conector de audio de 3,5 mm para escuchar música

Interfaz inalámbrica Bluetooth 4.2

Para la carga, se utiliza un conector MicroUSB, cada vez menos común hoy en día. El HMD 106 2G llega al mercado como una solución fiable sin funciones innecesarias, destinada exclusivamente a llamadas y necesidades básicas diarias.