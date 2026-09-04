Anker presenta un cargador inteligente para iPhone y otros gadgets

·1·Tecnología
Anker presenta un cargador inteligente para iPhone y otros gadgets

Según Ixbt.com, el reconocido fabricante de accesorios Anker ha lanzado en el mercado chino el nuevo cargador 45W Smart+ Charger, compacto y con funciones avanzadas. Con un precio aproximado de 22 dólares o 149 yuanes, este adaptador destaca por su pequeño tamaño, sus capacidades tecnológicas y su diseño pensado para satisfacer las necesidades de los usuarios modernos. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

El nuevo adaptador GaN mide solo 34 × 35,5 × 40 milímetros y pesa apenas 75 gramos. A pesar de su cuerpo compacto, integra una pequeña pantalla a color que permite al usuario monitorear en tiempo real la potencia de carga, el nivel de batería, los datos del dispositivo conectado y el progreso del proceso de carga.

Pantalla inteligente y opciones de interfaz

La pantalla de este dispositivo está diseñada para ofrecer mayor comodidad. Es posible rotar la interfaz 180 grados, lo que facilita la conexión del cargador en cualquier toma de corriente. Además, el usuario puede configurar el apagado automático de la pantalla después de uno o cinco minutos.

Uno de los aspectos técnicos clave es la compatibilidad con el protocolo Apple AVS y el reconocimiento automático de los iPhone 15, 16 y la futura serie 17. El adaptador selecciona de forma independiente la curva de carga óptima según el tipo de dispositivo, ayudando a preservar la vida útil de la batería.

Seguridad y tecnologías modernas

El fabricante indica que el firmware del adaptador puede actualizarse a través de la aplicación Anker. Esto permite añadir soporte para nuevos dispositivos en el futuro. Un botón físico permite cambiar fácilmente entre el modo de carga rápida y el modo de protección de batería, ideal para cargas nocturnas prolongadas.

La potencia máxima de 45 W a través del puerto USB-C admite perfiles de 5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A y 20 V/2,25 A. Estas especificaciones permiten cargar no solo iPhone, sino también iPad, MacBook Air, dispositivos Android y consolas portátiles como Nintendo Switch y Steam Deck.

El sistema de refrigeración ActiveShield 5.0 garantiza un funcionamiento seguro al monitorear constantemente la temperatura. Además, el enchufe plegable, diseñado para un almacenamiento cómodo, se fija firmemente en posiciones de 90 y 180 grados.

AnkerGadgetsSmartphonesTecnologíaNoticias
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Xiaomi presenta el termo Mijia Flip-Top Thermos Cup 2Xiaomi presenta el termo Mijia Flip-Top Thermos Cup 2Hoy, 10:53Xiaomi Band 11 presentado: 21 días de autonomía y HyperOS 4Xiaomi Band 11 presentado: 21 días de autonomía y HyperOS 4Hoy, 10:26Lenovo presenta un concepto de portátil de diez milímetros de grosorLenovo presenta un concepto de portátil de diez milímetros de grosorHoy, 09:54Creada en Corea del Sur la célula solar de perovskita más eficiente del mundoCreada en Corea del Sur la célula solar de perovskita más eficiente del mundoHoy, 00:55Nvidia presenta la plataforma RTX Spark para el mercado de PC WindowsNvidia presenta la plataforma RTX Spark para el mercado de PC WindowsAyer, 23:50Cómo proteger su cuenta de InstagramCómo proteger su cuenta de InstagramAyer, 22:08
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas