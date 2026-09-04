Nokia podría abandonar el mercado de smartphones para usuarios comunes

Se espera que la legendaria marca Nokia abandone por completo sus intenciones de regresar al mercado de dispositivos móviles masivos para centrarse exclusivamente en el segmento de clientes corporativos. Según informa el sitio ixbt.com, la empresa ya no planea continuar con la producción de smartphones destinados a consumidores comunes. Así lo informa Ixbt.com informa .

Aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente, los expertos señalan cambios significativos en la estrategia de Nokia. Según el conocido informante bajo el seudónimo smashx_60, quien anteriormente proporcionó información precisa sobre los nuevos smartphones y teléfonos básicos de HMD, la legendaria marca está tomando un rumbo diferente.

Segmento corporativo y nuevas direcciones

La salida del mercado masivo significa que Nokia está cambiando radicalmente su modelo de negocio. En el futuro, en lugar de competir por los compradores comunes, la marca se especializará únicamente en el lanzamiento de dispositivos diseñados para empresas y clientes corporativos.

En los últimos años, la empresa ha centrado su atención en áreas completamente distintas. En particular, la infraestructura de red, las redes de comunicación móvil, las tecnologías en la nube y la AI se han convertido en las prioridades de Nokia.

Tecnologías del futuro y perspectivas de la 6G

La dirección de Nokia, que sigue de cerca las tendencias del mercado, presta hoy especial atención al desarrollo de los futuros estándares de comunicación. En particular, el desarrollo de redes de comunicación de próxima generación, específicamente las tecnologías 6G, es uno de los principales objetivos de la empresa.

De esta manera, la marca Nokia, que dejó una huella imborrable en la historia de los dispositivos móviles, cierra su era de smartphones masivos para seguir el camino de la infraestructura de red de alta tecnología y los servicios corporativos.