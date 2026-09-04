Xiaomi Band 11 presentado: 21 días de autonomía y HyperOS 4

Según informa Ixbt.com, Xiaomi ha presentado oficialmente su nueva generación de pulsera inteligente. Este gadget, llamado Xiaomi Band 11, está captando la atención de los usuarios por su diseño moderno, funciones avanzadas de seguimiento de salud y una impresionante duración de batería. Así lo reporta Ixbt.com en su informe.

Según Lu Weibing, representante de la compañía, el nuevo dispositivo es significativamente más delgado y ligero que sus predecesores. En particular, el grosor de la carcasa de la pulsera inteligente es de solo 0,99 cm y su peso es de apenas 15,58 gramos. Además, los fabricantes han renovado completamente su construcción dándole formas suavizadas.

Una nueva etapa en el monitoreo de la salud

Al crear este gadget, Xiaomi se centró en mejorar las capacidades de seguimiento de la salud humana. El Band 11 está equipado con un sistema profesional mejorado que analiza la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el sueño. Además, el dispositivo cuenta con sensores modernos de alta precisión diseñados para medir la frecuencia cardíaca y el nivel de oxígeno en sangre.

Para aumentar la comodidad en la vida diaria, el gadget está equipado con un módulo NFC multifuncional. Esto abre posibilidades adicionales para los usuarios en sus tareas cotidianas. La integración de tecnologías de nueva generación aumenta aún más la importancia del dispositivo en el estilo de vida diario.

Duración de la batería y sistema operativo

Uno de los logros más importantes del dispositivo es su autonomía. El fabricante afirma que el Xiaomi Band 11 puede funcionar hasta 21 días con una sola carga. Esta característica ofrece una gran comodidad para los usuarios activos.

Asimismo, esta pulsera inteligente es uno de los primeros dispositivos portátiles presentados que funciona con el último software de Xiaomi: el sistema operativo Xiaomi HyperOS 4. Este sistema garantiza la velocidad y estabilidad del funcionamiento del dispositivo.

Actualmente, ya ha comenzado el proceso de recepción de pedidos anticipados para este nuevo gadget. En el mercado chino, su precio inicial es de 289 yuanes, lo que equivale aproximadamente a 43 USD.