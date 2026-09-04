Argentina cancela su gira asiática y jugará tres partidos en casa

·15·Deportes
Argentina cancela su gira asiática y jugará tres partidos en casa

El retiro de Lionel Messi de la selección nacional ha cambiado radicalmente los planes de la Asociación del Fútbol Argentino. Según información difundida por ESPN Argentina, el equipo nacional ha cancelado su gira prevista por Asia y planea disputar tres partidos en casa durante la ventana FIFA de otoño. Así lo informa Goal.com según el medio.

Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán ante su afición durante la fecha FIFA que se extiende del 21 de septiembre al 6 de octubre. Inicialmente, el partido contra China estaba casi cerrado y la gira asiática buscaba generar grandes ingresos financieros. Sin embargo, la partida de Lionel Messi provocó la interrupción de todas las negociaciones.

Partidos en casa y nuevos destinos

El periodista de ESPN, Diego Monroig, informó en el programa Sportscenter que existe un 90 por ciento de probabilidad de que la selección juegue toda esta ventana FIFA en casa. Se prevé que el primer encuentro se dispute en el estadio «El Monumental» de la capital contra un representante de Sudamérica o de la CONCACAF.

Se espera que los otros dos partidos se trasladen a las provincias del país. En particular, las ciudades de Córdoba y Rosario se perfilan como las principales candidatas para albergar estos encuentros. Esto dará a los aficionados del campeonato argentino la oportunidad de ver a las estrellas mundiales en su propia ciudad.

Periodo de cambios tácticos

Estos tres partidos serán fundamentales para que el entrenador Lionel Scaloni reconstruya el juego del equipo tras la dura derrota por 1-0 ante España. Tras el fracaso en la final del Mundial en julio, el cuerpo técnico ha comenzado a trabajar en la incorporación de una nueva generación de jugadores.

En este momento, la selección argentina inicia una nueva era sin su ex capitán y máximo goleador. Antes del calendario de 2027, le espera al equipo otra ventana FIFA del 9 al 17 de noviembre, lo que brinda al cuerpo técnico una oportunidad ideal para probar a jóvenes futbolistas.

Lionel MessiArgentinaScaloniFútbolFIFA
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Bacary Sagna no considera a Kylian Mbappé ni a Harry Kane como favoritos para el Balón de Oro 2026Bacary Sagna no considera a Kylian Mbappé ni a Harry Kane como favoritos para el Balón de Oro 2026Hoy, 12:11¿Qué papel jugó Kylian Mbappé en los planes de fichajes del Chelsea?¿Qué papel jugó Kylian Mbappé en los planes de fichajes del Chelsea?Hoy, 11:39Carlo Ancelotti revela los planes de Brasil para el Mundial 2030Carlo Ancelotti revela los planes de Brasil para el Mundial 2030Hoy, 09:38Un jugador de críquet cerca de un récord tras correr 100 kmUn jugador de críquet cerca de un récord tras correr 100 kmHoy, 09:11Mahmud Mahamadjonov fichado por el Dinamo Majachkalá — Un nuevo trampolín hacia EuropaMahmud Mahamadjonov fichado por el Dinamo Majachkalá — Un nuevo trampolín hacia EuropaHoy, 05:54La caza de estrellas no termina: Los agentes libres más famosos sin clubLa caza de estrellas no termina: Los agentes libres más famosos sin clubHoy, 05:48
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)