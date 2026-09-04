Argentina cancela su gira asiática y jugará tres partidos en casa

El retiro de Lionel Messi de la selección nacional ha cambiado radicalmente los planes de la Asociación del Fútbol Argentino. Según información difundida por ESPN Argentina, el equipo nacional ha cancelado su gira prevista por Asia y planea disputar tres partidos en casa durante la ventana FIFA de otoño. Así lo informa Goal.com según el medio.

Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán ante su afición durante la fecha FIFA que se extiende del 21 de septiembre al 6 de octubre. Inicialmente, el partido contra China estaba casi cerrado y la gira asiática buscaba generar grandes ingresos financieros. Sin embargo, la partida de Lionel Messi provocó la interrupción de todas las negociaciones.

Partidos en casa y nuevos destinos

El periodista de ESPN, Diego Monroig, informó en el programa Sportscenter que existe un 90 por ciento de probabilidad de que la selección juegue toda esta ventana FIFA en casa. Se prevé que el primer encuentro se dispute en el estadio «El Monumental» de la capital contra un representante de Sudamérica o de la CONCACAF.

Se espera que los otros dos partidos se trasladen a las provincias del país. En particular, las ciudades de Córdoba y Rosario se perfilan como las principales candidatas para albergar estos encuentros. Esto dará a los aficionados del campeonato argentino la oportunidad de ver a las estrellas mundiales en su propia ciudad.

Periodo de cambios tácticos

Estos tres partidos serán fundamentales para que el entrenador Lionel Scaloni reconstruya el juego del equipo tras la dura derrota por 1-0 ante España. Tras el fracaso en la final del Mundial en julio, el cuerpo técnico ha comenzado a trabajar en la incorporación de una nueva generación de jugadores.

En este momento, la selección argentina inicia una nueva era sin su ex capitán y máximo goleador. Antes del calendario de 2027, le espera al equipo otra ventana FIFA del 9 al 17 de noviembre, lo que brinda al cuerpo técnico una oportunidad ideal para probar a jóvenes futbolistas.