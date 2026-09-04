Lenovo presenta un concepto de portátil de diez milímetros de grosor

Lenovo ha dado un paso notable en el mercado de la tecnología móvil al presentar el ThinkBook Aeroblade, un portátil conceptual ultradelgado y ligero. Con un grosor de solo 10 milímetros y un innovador sistema de refrigeración de estado sólido, este dispositivo es reconocido como una solución de ingeniería totalmente nueva. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de Ixbt.com, tras los rumores aparecidos hace un mes, se han revelado los detalles técnicos precisos del nuevo dispositivo. Equipado con una pantalla de 14 pulgadas, este portátil pesa solo 830 gramos. Aunque no es un récord absoluto en el mercado, es extremadamente ligero para un dispositivo de este tamaño.

Refrigeración innovadora y estructura del chasis

El fabricante destaca que cada componente de este modelo ha sido rediseñado desde cero para maximizar las capacidades móviles. En particular, el portátil prescinde del sistema de refrigeración tradicional con ventilador y utiliza cuatro módulos AirJet de la empresa Frore Systems. Estos refrigeradores de estado sólido tienen características únicas.

Aunque los módulos AirJet tienen un coeficiente de eficiencia relativamente bajo, su principal ventaja es que funcionan de forma prácticamente silenciosa, son ultradelgados y energéticamente eficientes. Gracias a esta tecnología, se ha logrado reducir el grosor del portátil a 10 milímetros, siendo más delgado que la mayoría de los ordenadores portátiles del mercado.

Capacidades técnicas y perspectivas

El chasis ultradelgado del dispositivo planteó desafíos adicionales a los ingenieros. Por ejemplo, para acomodar los puertos USB-C, incluyendo el soporte para Thunderbolt 4, Lenovo tuvo que diseñar una sección ligeramente más gruesa en el chasis. Estas limitaciones tecnológicas fueron necesarias para mantener la elegancia del dispositivo.

Las demás capacidades del dispositivo conceptual también cumplen con las exigencias modernas. Está equipado con una pantalla OLED de alta calidad, el estándar de conexión inalámbrica Wi-Fi 7 más reciente y un procesador Intel Lunar Lake. Sin embargo, dado que es solo un concepto, se especula que si el dispositivo entra en producción en serie, podría pasar a procesadores Wildcat Lake en el futuro.