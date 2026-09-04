Lenovo presenta un concepto de portátil de diez milímetros de grosor

·2·Tecnología
Lenovo presenta un concepto de portátil de diez milímetros de grosor

Lenovo ha dado un paso notable en el mercado de la tecnología móvil al presentar el ThinkBook Aeroblade, un portátil conceptual ultradelgado y ligero. Con un grosor de solo 10 milímetros y un innovador sistema de refrigeración de estado sólido, este dispositivo es reconocido como una solución de ingeniería totalmente nueva. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de Ixbt.com, tras los rumores aparecidos hace un mes, se han revelado los detalles técnicos precisos del nuevo dispositivo. Equipado con una pantalla de 14 pulgadas, este portátil pesa solo 830 gramos. Aunque no es un récord absoluto en el mercado, es extremadamente ligero para un dispositivo de este tamaño.

Refrigeración innovadora y estructura del chasis

El fabricante destaca que cada componente de este modelo ha sido rediseñado desde cero para maximizar las capacidades móviles. En particular, el portátil prescinde del sistema de refrigeración tradicional con ventilador y utiliza cuatro módulos AirJet de la empresa Frore Systems. Estos refrigeradores de estado sólido tienen características únicas.

Aunque los módulos AirJet tienen un coeficiente de eficiencia relativamente bajo, su principal ventaja es que funcionan de forma prácticamente silenciosa, son ultradelgados y energéticamente eficientes. Gracias a esta tecnología, se ha logrado reducir el grosor del portátil a 10 milímetros, siendo más delgado que la mayoría de los ordenadores portátiles del mercado.

Capacidades técnicas y perspectivas

El chasis ultradelgado del dispositivo planteó desafíos adicionales a los ingenieros. Por ejemplo, para acomodar los puertos USB-C, incluyendo el soporte para Thunderbolt 4, Lenovo tuvo que diseñar una sección ligeramente más gruesa en el chasis. Estas limitaciones tecnológicas fueron necesarias para mantener la elegancia del dispositivo.

Las demás capacidades del dispositivo conceptual también cumplen con las exigencias modernas. Está equipado con una pantalla OLED de alta calidad, el estándar de conexión inalámbrica Wi-Fi 7 más reciente y un procesador Intel Lunar Lake. Sin embargo, dado que es solo un concepto, se especula que si el dispositivo entra en producción en serie, podría pasar a procesadores Wildcat Lake en el futuro.

LenovoPortátilAirJetTecnologíaIntel
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Creada en Corea del Sur la célula solar de perovskita más eficiente del mundoCreada en Corea del Sur la célula solar de perovskita más eficiente del mundoHoy, 00:55Nvidia presenta la plataforma RTX Spark para el mercado de PC WindowsNvidia presenta la plataforma RTX Spark para el mercado de PC WindowsAyer, 23:50Cómo proteger su cuenta de InstagramCómo proteger su cuenta de InstagramAyer, 22:08Presentada la versión internacional del Vivo V80 Lite: batería de 10 000 mAh y protección IP69Presentada la versión internacional del Vivo V80 Lite: batería de 10 000 mAh y protección IP69Ayer, 21:56TCL P80 Ultra: el primer smartphone con pantalla OLED NXTPAPER y un mes de autonomía en esperaTCL P80 Ultra: el primer smartphone con pantalla OLED NXTPAPER y un mes de autonomía en esperaAyer, 21:27La NASA desarrolla un traje espacial nuevo y simplificado para los primeros alunizajesLa NASA desarrolla un traje espacial nuevo y simplificado para los primeros alunizajesAyer, 20:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas