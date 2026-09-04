Las inundaciones en Nepal alcanzan los 2.560 millones de dólares en daños: detalles del desastre

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Las inundaciones en Nepal alcanzan los 2.560 millones de dólares en daños: detalles del desastre

Las devastadoras inundaciones y las repentinas crecidas en el norte de Nepal han provocado una de las peores tragedias en la historia del país. Tras el colapso de un macizo glaciar en la región montañosa fronteriza con China, los ríos se desbordaron, destruyendo cientos de asentamientos, carreteras estratégicas e infraestructuras hidroeléctricas. El monto total de los daños económicos causados por el desastre es de al menos 2.560 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 387.500 millones de rupias nepalíes). Así lo informa la agencia Reuters, citando datos oficiales proporcionados por Dharma Raj Upreti, jefe de la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de Nepal.

Pérdidas humanas y operaciones de búsqueda en túneles

La magnitud del desastre ha dejado a los rescatistas y a la población local ante una dura prueba:

  • Más de 1.250 fallecidos: Según los últimos informes oficiales, el número de personas que perecieron bajo los violentos flujos de lodo y piedras ha superado las 1.250;

  • Más de 4.200 desaparecidos: El destino de miles de personas sigue siendo desconocido. Los equipos de rescate llevan a cabo búsquedas incesantes en las zonas inundadas;

  • Tragedia en los túneles de las centrales hidroeléctricas: Una operación extremadamente peligrosa y compleja está en curso para rescatar a cientos de trabajadores atrapados en los túneles subterráneos de las centrales hidroeléctricas sumergidas.

Las inundaciones en Nepal alcanzan los 2.560 millones de dólares en daños: detalles del desastre

¿Cómo comenzó el desastre? Colapso glaciar en la frontera y desbordamiento de ríos

La tragedia fue causada por una cadena de procesos naturales:

  • El impacto del 26 de agosto: Una gran masa glaciar colapsó en las altas montañas en la frontera con China, provocando potentes deslizamientos de tierra;

  • Destrucción de los cauces de los ríos: Un inmenso flujo de agua, lodo y piedras se vertió en los ríos Bhote-Koshi y Trishuli, arrastrando presas y destruyendo toda la infraestructura costera.

Las inundaciones en Nepal alcanzan los 2.560 millones de dólares en daños: detalles del desastre

20.000 viviendas e infraestructuras afectadas: Costos de recuperación

La magnitud de las pérdidas financieras y materiales supone un duro golpe para la economía de Nepal:

  • Parque de viviendas destruido: Se requiere reconstruir cerca de 20.000 hogares en las regiones afectadas. Al menos 7.500 de ellos han sido destruidos por completo y arrasados;

  • Colapso del transporte y la energía: Decenas de puentes, carreteras y líneas eléctricas de alta tensión han quedado inutilizados;

  • Fase de emergencia inicial: Dharma Raj Upreti destacó que para el período inicial de recuperación de cuatro meses —construcción de refugios temporales, limpieza de carreteras y suministro de agua potable y electricidad a la población— se necesitarán gastos de emergencia de al menos 52,6 millones de dólares.

Las inundaciones en Nepal alcanzan los 2.560 millones de dólares en daños: detalles del desastre

El rápido derretimiento de los glaciares en la cordillera del Himalaya, debido al cambio climático global, representa una amenaza cada vez más grave para la seguridad de toda la región del sur de Asia.

¿En su opinión, qué sistemas de alerta internacionales deberían implementarse para predecir tales desastres naturales y prevenir pérdidas humanas en las regiones cercanas al Himalaya y los glaciares? ¿Hasta qué punto deben las organizaciones globales asumir la responsabilidad de ayudar a Nepal? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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