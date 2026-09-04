¿Qué papel jugó Kylian Mbappé en los planes de fichajes del Chelsea?

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¿Qué papel jugó Kylian Mbappé en los planes de fichajes del Chelsea?

Durante la ventana de transferencias de verano, surgieron detalles fascinantes que sacudieron el mundo del fútbol. Según Foot Mercato, el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, actuó inesperadamente como asesor del Chelsea en su búsqueda de un centrocampista central. Al cierre del mercado, el club inglés se preparaba para la salida de su líder, Enzo Fernández. Así lo informa Goal.com informa .

Resulta que la directiva y el cuerpo técnico del Chelsea estaban interesados en el centrocampista de la Roma, Manu Koné. Antes de fichar al jugador, los londinenses querían obtener información precisa sobre sus cualidades profesionales y su carácter. Por ello, consultaron a Kylian Mbappé, quien juega junto a Koné en la selección francesa.

Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa, dio una opinión positiva sobre su compatriota, calificándolo como un talento de alto nivel capaz de soportar la intensidad de la Premier League. Esta valoración de la estrella del Real Madrid impulsó a la directiva del Chelsea a tomar una decisión firme, y el club pasó inmediatamente a la acción.

El fracaso del fichaje en los últimos minutos

Las negociaciones entre los clubes fueron exitosas y el Chelsea aceptó pagar 70 millones de euros (60 millones de libras esterlinas) por el jugador. Esta cifra era significativamente superior al valor de mercado real del jugador. Además, el club londinense ya había llegado a un acuerdo sobre los términos contractuales con el centrocampista de 23 años.

Sin embargo, surgió un obstáculo inesperado el último día del mercado. El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, se opuso firmemente al traspaso, bloqueando el acuerdo. Como resultado, el fichaje no se concretó. Asimismo, el fracaso en la llegada de Lamine Camara desde el Mónaco limitó las opciones del Chelsea en el mediocampo.

La salida de Enzo Fernández y los problemas en la plantilla

Ante la imposibilidad de fichar a Manu Koné, se oficializó el traspaso de Enzo Fernández al Manchester City por una cifra récord de 125 millones de libras esterlinas. Tras su fichaje, el centrocampista argentino expresó su satisfacción por la alta competencia y las oportunidades de crecimiento en su nuevo equipo.

El Chelsea, a pesar de un buen inicio de temporada, se enfrenta a una escasez de efectivos en el mediocampo. Las lesiones de Roméo Lavia y el proceso de recuperación de Moisés Caicedo se han convertido en un dolor de cabeza para el entrenador. Por delante, les espera un encuentro crucial contra el vigente campeón, el Arsenal.

Kylian MbappéChelseaManu KonéFichajesPremier League
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