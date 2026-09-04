Bacary Sagna no considera a Kylian Mbappé ni a Harry Kane como favoritos para el Balón de Oro 2026

El exdefensor de la selección francesa, Bacary Sagna, señaló que la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, es actualmente uno de los tres mejores jugadores del mundo, pero que no será el principal candidato para ganar el Balón de Oro 2026. En una entrevista con Goal.com, el exfutbolista priorizó a otros candidatos para el prestigioso premio. Así lo informa Goal.com .

Es bien sabido que en los años de Copa del Mundo, el título de mejor jugador suele recaer en aquellos que triunfan en competiciones globales. Esto convierte a los miembros de la selección de España, que tuvieron éxito en los campos de Norteamérica, en los principales aspirantes. En particular, el ganador del Balón de Oro 2024, Rodri, y su compañero Lamine Yamal, aspiran a este galardón.

Las posibilidades de Harry Kane y Kylian Mbappé

Aunque el delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, marcó 61 goles en la Bundesliga la temporada pasada, su falta de títulos en la Champions League en 2026 podría reducir sus opciones. Por otro lado, dado que el Paris Saint-Germain ha ganado la Champions League durante dos temporadas consecutivas, los representantes del club francés también son vistos como aspirantes clave al Balón de Oro.

El exjugador del Arsenal y del Manchester City, Bacary Sagna, al hablar de su compatriota Kylian Mbappé, elogió su nivel. Según Sagna, los delanteros siempre atraen la atención del público más rápidamente por su capacidad goleadora, pero el criterio más importante es el impacto colectivo del jugador a lo largo de la temporada.

En su entrevista, Sagna comentó: «Para mí, Kylian tuvo un año increíble y está en el top 3 actual. Sus actuaciones en la Copa del Mundo y a principios de temporada son de alto nivel. Pero la cuestión principal es: ¿cuánto impacto tuviste en tu equipo la temporada pasada?»

El favorito principal y la situación del Real Madrid

Según la opinión de Bacary Sagna, el jugador que tuvo mayor impacto y merece respeto por la temporada pasada es Khvicha Kvaratskhelia, quien se desempeña como extremo. El exdefensor destacó que, independientemente de las victorias en la Champions League, Kvara fue el jugador más importante de la temporada pasada.

Cabe recordar que el Real Madrid no ha ganado ningún trofeo importante en las últimas dos temporadas. Aunque Kylian Mbappé ha marcado 90 goles en 106 partidos con el club blanco y ha ganado dos Botas de Oro de La Liga, el fracaso del equipo en los torneos grandes podría dificultar sus posibilidades de ganar premios individuales.