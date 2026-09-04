Cuktech presenta un adaptador universal para portátiles de 360 W

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Cuktech presenta un adaptador universal para portátiles de 360 W

La empresa Cuktech ha presentado un nuevo adaptador de corriente para portátiles llamado Type 30. Con una potencia máxima de 360 W, este dispositivo destaca por su capacidad para alimentar diversos portátiles del mercado, incluidos los modelos gaming de alto rendimiento. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de Ixbt.com, el nuevo dispositivo se distingue por su versatilidad. El fabricante afirma que este adaptador es totalmente compatible con más de veinte conectores de carga diferentes, lo que permite a los usuarios utilizar una solución única para varios dispositivos.

Tecnología de nitruro de galio y compacidad

La base técnica del dispositivo utiliza un chip de potencia avanzado basado en nitruro de galio (GaN). Este enfoque moderno ha permitido alcanzar niveles de potencia muy elevados manteniendo unas dimensiones compactas.

La densidad de potencia del dispositivo es de aproximadamente 1360 W/l. Se señala que esta cifra es más del doble que la de los bloques de alimentación originales tradicionales de 300 W diseñados para portátiles gaming convencionales.

Sistema de refrigeración y seguridad

La combinación de una potencia muy alta y un tamaño reducido hace que la gestión térmica sea fundamental. Por ello, Cuktech ha equipado su producto con un sistema de refrigeración activa especial.

El dispositivo cuenta con un ventilador fino de velocidad autorregulable integrado en la carcasa, que disipa el calor eficazmente incluso bajo carga máxima. Además, se incluye una cubierta antipolvo extraíble para mejorar la durabilidad y la facilidad de uso.

CuktechCargador PortátilAdaptador GaNType 30Tecnología
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Abror Shuhratov
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