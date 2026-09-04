Xiaomi presenta el termo Mijia Flip-Top Thermos Cup 2

La marca Xiaomi ha lanzado en su plataforma de crowdfunding Youpin un nuevo proyecto de termo de 500 ml llamado Mijia Flip-Top Thermos Cup 2. Actualmente, este práctico dispositivo se puede adquirir por 79 yuanes (aproximadamente 11 dólares) durante la fase de financiación, y se espera que su precio suba a 109 yuanes una vez finalizada la campaña. Este gadget está diseñado para mantener la temperatura de bebidas calientes y frías durante mucho tiempo, tanto en la vida diaria como en viajes. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Según la información de ixbt.com, la estructura del nuevo termo ha sido cuidadosamente pensada para ofrecer la máxima comodidad durante su uso, y su tapa está equipada con un cierre mecánico especial. Esta solución permite abrir el termo fácilmente con una sola mano y, lo más importante, evita que se abra accidentalmente en el bolso. Los materiales en el interior del dispositivo destacan por su seguridad y durabilidad.

Materiales seguros y aislamiento térmico perfecto

La boquilla y el filtro interno del termo están fabricados con un polímero termoestable llamado PPSU, ampliamente utilizado en biberones. Este diseño facilita la higiene y permite retirar completamente la boquilla de la tapa para su limpieza. La parte interna del cuerpo está hecha de acero inoxidable 316L con paredes delgadas y una superficie tratada mediante electrólisis de espejo.

La función de mantener la temperatura de las bebidas se logra mediante tecnología de aislamiento al vacío con revestimiento de cobre. Según los datos proporcionados por Xiaomi, este termo puede mantener la temperatura de un líquido caliente por encima de los 68 grados durante seis horas. Lo mismo ocurre con las bebidas frías: en seis horas, su temperatura no superará los 10 grados.

Diseño único y variedad de colores

Para mejorar aún más la comodidad de uso, los ingenieros han añadido algunos detalles pequeños pero importantes. En particular, la superficie exterior del dispositivo no se calienta por la temperatura interna, y en la base se ha instalado una capa de silicona especial antideslizante. También cuenta con una lengüeta práctica para limpiar el anillo de sellado.

El nuevo Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 se fabrica en varias variantes de color para permitir a los compradores elegir su estilo personal. Hoy en día, este producto se puede pedir en blanco, azul, morado y azul claro. Todavía no se ha dado información precisa sobre cuándo saldrá el dispositivo al mercado global.