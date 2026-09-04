La marca india Mivi presenta su primer smartphone 5G

La conocida empresa tecnológica india ha anunciado la fecha de presentación oficial de su primer smartphone: el modelo Mivi One 5G. Según ixbt.com, el lanzamiento del nuevo dispositivo está programado para el 24 de septiembre de este año, lo que supone un paso importante para la marca en el mercado de la telefonía móvil. Así lo informa el portal Ixbt.com.

El fabricante ha confirmado oficialmente que el futuro smartphone funcionará con un procesador Qualcomm Snapdragon y será compatible con las redes 5G modernas. Sin embargo, la empresa mantiene en secreto el modelo exacto del chip por el momento. Los expertos sugieren que el procesador de bajo consumo Snapdragon 4 Gen 2 podría ser el elegido como corazón del dispositivo.

Apariencia y características de diseño

Según las primeras imágenes oficiales publicadas por la empresa, el Mivi One 5G se presentará en un cuerpo de color verde. Siguiendo las tendencias de diseño actuales, el dispositivo cuenta con un panel trasero plano y esquinas redondeadas con un acabado preciso.

El aspecto visual más llamativo del smartphone es su módulo de cámara. Los sensores están dispuestos verticalmente, con dos grandes lentes circulares y un flash LED de forma alargada a su lado. Hasta ahora, no se ha proporcionado información sobre otras versiones de color.

Diseño y análogos populares

El aspecto del Mivi One 5G ha captado la atención de muchos analistas y usuarios. En particular, su diseño, que recuerda a uno de los últimos buques insignia de Apple, el iPhone 16, ha generado rápidamente debates. Esto demuestra la alta demanda en el mercado de una estética similar y una ergonomía cómoda.

Capacidades técnicas y resultados de pruebas

A medida que se acerca la fecha de presentación, un nuevo dispositivo con el índice Mivi MVNOE ha aparecido en la base de datos de la herramienta de pruebas Geekbench. Según estos resultados, el smartphone está equipado con un procesador Snapdragon 4 Gen 2, 6 GB de RAM y funciona con el sistema operativo Android 16.

También se han registrado versiones con 4 GB y 8 GB de RAM en la base de datos. Sin embargo, Mivi aún no ha confirmado oficialmente que estos dispositivos pertenezcan a la serie One 5G. Se espera que la empresa aclare todos los detalles restantes en los próximos días.