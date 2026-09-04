Viaje a Moscú para obtener una visa tailandesa: los viajes a Bangkok se complican para los uzbekos

El procedimiento para viajar a Tailandia, uno de los destinos turísticos más populares entre los ciudadanos uzbekos, se ha vuelto inesperadamente más complejo. Nuestros compatriotas que solicitan una visa electrónica oficial (E-visa) deben acudir personalmente a la embajada de Tailandia en Moscú, Rusia, para pagar las tasas consulares. Este incómodo procedimiento está generando críticas y preguntas entre los turistas y los profesionales del sector turístico.

Formulario electrónico y pago en Moscú: ¿qué dice el consulado?

de Uzbekistán Según el Consulado General en Bangkok y los informes de los medios de comunicación, las nuevas normas incluyen los siguientes puntos importantes:

Formalidades previas obligatorias: Los ciudadanos uzbekos que planeen viajar a Tailandia deben completar un formulario especial en el portal oficial de visas electrónicas de Tailandia antes de su viaje;

Pago en la embajada de Moscú: Una vez completado el formulario en línea, se indica que el pago de la tasa consular debe realizarse directamente en la Embajada del Reino de Tailandia situada en Moscú, capital de la Federación de Rusia;

Divisa y forma de pago: Se ha informado que las tasas de visa en la embajada solo se aceptan en dólares estadounidenses;

Costes adicionales y molestias: En Uzbekistán, Debido a la falta de una representación diplomática tailandesa en Uzbekistán y a la ausencia de un sistema de pago remoto, los turistas se enfrentan a gastos de viaje y pérdida de tiempo.

Supresión de privilegios para 93 países y contexto en Asia Central

Las acciones de las autoridades tailandesas se explican por el endurecimiento de las normas de migración y seguridad:

Fin del régimen sin visa: El gobierno tailandés ha cancelado oficialmente el régimen simplificado sin visa que anteriormente se aplicaba a 93 países, incluidos Rusia y los países de Asia Central;

Excepción regional: Entre las repúblicas de Asia Central, solo los ciudadanos de Kirguistán mantienen un régimen preferencial como excepción;

Posible disminución del flujo turístico: Debido a la necesidad de vuelos adicionales o una logística compleja para obtener la visa, se espera que los viajeros uzbekos se dirijan a países sin visa (como Malasia, Indonesia o Vietnam).

¿Por qué cree que el gobierno tailandés ha hecho obligatorio acudir a la embajada de Moscú en lugar de aceptar pagos con tarjeta bancaria en línea? ¿Este obstáculo logístico acabará con el interés de los turistas uzbekos por este país? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!