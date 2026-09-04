El presidente estadounidense Donald Trump La iniciativa de paz propuesta por el presidente estadounidense para resolver el conflicto armado en Ucrania es incomprensible para la comunidad internacional y extremadamente compleja de implementar. Así lo afirmó Anton Kobyakov, asesor del presidente ruso y secretario ejecutivo del comité organizador del Foro Económico Oriental (VEF), durante una rueda de prensa al finalizar el foro. Esta contundente declaración se produce en medio de informes sobre visitas urgentes de representantes de Washington a Kiev.

La fría reacción del Kremlin: «Difícil de entender para la comunidad mundial»

El liderazgo ruso subraya que el concepto de paz de Trump no se ajusta a la realidad actual:

«Sin lógica clara»: «Si observamos la situación en Ucrania, es evidente que el plan de Trump es muy complejo de entender para la comunidad internacional y extremadamente difícil de llevar a cabo», señaló Anton Kobyakov;

¿En qué consiste el plan filtrado de Trump? Según la información filtrada a los medios internacionales, la propuesta del líder estadounidense contempla un acuerdo integral: además de reconocer la soberanía de Ucrania, propone congelar las concesiones territoriales en la línea del frente en su estado actual;

La reacción de Vladimir Putin: Durante la sesión plenaria del foro, el presidente de la Federación Rusa afirmó que existen posibilidades de resolver el conflicto, pero que las acciones radicales llevadas a cabo por la administración de Kiev son el principal obstáculo para el diálogo de paz.

Las esperanzas de Kiev: la misión especial de Jared Kushner y Steve Witkoff

A pesar de las declaraciones escépticas de la parte rusa, la administración de Kiev intensifica el diálogo con el círculo cercano de Trump:

Visita importante esperada: El presidente ucraniano Volodímir Zelenski anunció que se han fijado las fechas preliminares para la visita a Kiev de Steve Witkoff, enviado especial del líder estadounidense, y Jared Kushner, yerno de Trump;

«Llegarán en los próximos días»: Zelenski destacó que se espera que esta importante visita tenga lugar en cuestión de días;

¿Qué espera Kiev? El liderazgo ucraniano tiene grandes esperanzas de que Witkoff y Kushner puedan convencer al líder ruso Vladimir Putin de aceptar las condiciones propuestas por Kiev.

Según los analistas geopolíticos, la compleja situación en el frente y las exigencias diametralmente opuestas de las partes convierten la posible misión de paz de Trump en una prueba diplomática muy arriesgada.

¿Cree que los enviados especiales del equipo de Donald Trump lograrán sentar a Moscú y Kiev en la mesa de negociaciones? ¿Puede la idea de congelar los territorios a lo largo de la línea del frente actual conducir a una verdadera paz o es solo una pausa temporal? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!