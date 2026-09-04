Un tiburón de 2,1 metros dejó a un pescador al borde de la muerte

En Florida, un pescador de 43 años atacado por un tiburón de 2,1 metros sobrevivió gracias a la rápida ayuda de dos enfermeras.

David Daniel pescaba en aguas poco profundas cerca de Cayo Hueso con amigos el domingo 23 de agosto. En ese momento, un tiburón de unos 2,1 metros lo atacó y le mordió la parte superior de la pierna. David sufrió heridas graves y una fuerte hemorragia arterial.

Las enfermeras Courtney McMurray y Chris Green, que estaban en un barco cercano, acudieron inmediatamente en su ayuda. Controlaron la hemorragia, mantuvieron la pierna herida en alto y alertaron a la Guardia Costera de EE. UU.

David fue trasladado por aire al Jackson South Medical Centerdonde fue operado de urgencia esa misma noche. Dos días después se realizó otra intervención quirúrgica.

Los médicos indicaron que no podrá caminar durante 6 a 8 semanas y que necesitará fisioterapia intensiva. David podría estar sin trabajar varios meses.

¿Cómo ocurrió el ataque del tiburón?

David había visto primero un tiburón de 1,8 a 2,1 metros nadando a lo largo de la costa. Al intentar alejarse, el tiburón cambió de dirección, se dirigió hacia él, le mordió la pierna y luego lo soltó.

Al mirar al agua, David vio mucha sangre y temió morir desangrado en el banco de arena.

Dijo que el incidente le hizo valorar cada minuto de la vida. Destacó que una persona que disfruta con amigos puede ver su vida en peligro al instante siguiente.

David fue dado de alta el 26 de agosto con la pierna protegida por un vendaje especial y una bota ortopédica.

Debido a que no tiene seguro médico, su amiga Robin Corlis inició una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para cubrir sus gastos médicos y diarios. Hasta ahora se han recaudado 8 836 dólares y el objetivo es alcanzar 16 000 dólares.