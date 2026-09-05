Los propietarios de Samsung Galaxy Watch Ultra denuncian la separación de la carcasa

Según informa el sitio Ixbt.com, los propietarios del Galaxy Watch Ultra, descrito como el reloj inteligente más caro y resistente de Samsung, se enfrentan a graves defectos. Han surgido numerosas quejas en la red sobre la carcasa de estos dispositivos que se separa espontáneamente sin impacto externo alguno. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Resulta que el problema principal que enfrentan los usuarios es la separación completa del bisel y el panel superior del cuerpo principal. Es notable que los afectados insisten en que esto no ocurrió tras una caída u otros daños mecánicos.

Experiencia de usuario y primeros fallos

Un usuario que compartió su experiencia en Reddit escribió que la parte superior de su Galaxy Watch Ultra se desprendió simplemente al girar la muñeca para abrir una puerta. Según él, el dispositivo tenía casi un año de uso y no había sufrido golpes fuertes ni exposición al agua.

El hecho de que este caso no sea aislado agrava la situación. En la red se han encontrado otros propietarios que han publicado fotos de modelos Galaxy Watch Ultra de las generaciones 2024 y 2025 con el mismo fallo.

Servicio de garantía y dudas surgidas

Por ejemplo, un usuario comentó que compró su reloj en marzo de este año y lo trató con cuidado, pero aun así el bisel se separó de la carcasa. Sin embargo, el problema no se limita solo a la calidad de ensamblaje, sino que también genera críticas sobre el funcionamiento del servicio de garantía.

Uno de los afectados informó que el centro de servicio oficial de Samsung inicialmente aceptó reparar el reloj bajo garantía, pero luego presentó inesperadamente una factura de unos 300 dólares. Hasta el momento, el gigante tecnológico surcoreano no ha emitido una declaración oficial sobre este problema masivo.