¿Qué dijo Khamzat Chimaev tras su polémico combate contra Sean Strickland?

Excampeón de UFC Khamzat Chimaev expresó por primera vez su opinión abierta y contundente sobre el desenlace de su mediático y polémico enfrentamiento contra Sean Strickland. En el marco del evento UFC 328, tras cinco rounds de intensa lucha, Strickland fue declarado ganador por decisión dividida de los jueces. Sin embargo, Chimaev no acepta el resultado oficial, afirmando que él dominó el octágono y que su rival se limitó a un estilo defensivo basado en «huir».

«Listo para pelear 24 horas»: La postura intransigente de Chimaev

Khamzat Chimaev enfatizó que el combate de cinco asaltos no lo quebró física ni mentalmente, y se declaró listo para enfrentar a su rival en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia:

«Incluso si es una pelea de 24 horas, estoy listo»: «Si me preguntan, estoy listo para pelear sin parar durante 24 horas. Si lo noqueo o lo someto antes del límite, para mí es irrelevante», declaró el luchador.

Ritmo y presión: Chimaev subrayó que intentó ejercer presión constante durante toda la pelea y que, sin límites de tiempo, habría terminado por romper la defensa de Strickland.

«Quien huye del campeón, pierde»: La razón por la que no reconoce la derrota

Khamzat reveló que no acepta la polémica decisión de los jueces y considera que su desempeño fue el de un verdadero campeón:

«Yo gané la pelea»: «No me considero derrotado en absoluto. Yo gané este combate. Si alguien pasa toda la pelea huyendo del campeón, entonces es él quien ha perdido», criticó el deportista sobre la táctica cautelosa de su oponente.

Iniciativa en el octágono: Según Chimaev, quien ocupa el centro, avanza sin descanso y dicta el ritmo del combate no fue valorado adecuadamente por los jueces.

La controversia tras UFC 328 y la inevitable probabilidad de revancha

El resultado de este enfrentamiento dividió a toda la comunidad de MMA en dos bandos:

Decisión dividida de los jueces: En la compleja pelea de cinco rounds, los jueces no estuvieron de acuerdo y Strickland triunfó solo por un margen mínimo. Esta diferencia intensificó las protestas tras el combate.

Presión por la revancha: Esta contundente declaración de Chimaev podría convertir la organización de una revancha entre ambos luchadores en el tema principal para la directiva de UFC y los aficionados.

¿Crees que la decisión dividida de los jueces en este combate de cinco rounds en UFC 328 fue justa? ¿Realmente Sean Strickland huyó de la pelea o logró neutralizar tácticamente las fortalezas de Chimaev? ¿Quién ganaría en una posible revancha? ¡Deja tu opinión en los comentarios!