China lanzará 30 satélites para monitorear el espacio entre la Tierra y la Luna

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China lanzará 30 satélites para monitorear el espacio entre la Tierra y la Luna

China ha anunciado un proyecto científico internacional a gran escala destinado a estudiar continuamente el espacio entre la Tierra y la Luna. Según ixbt.com, este proyecto, llamado Earth-Moon Cube Constellation, creará un grupo distribuido de pequeños satélites que estará plenamente operativo para 2030. Así lo informa Ixbt.com.

Los detalles de la iniciativa se presentaron en la conferencia Deep Space Exploration (Tiandu) 2026, celebrada el 4 de septiembre. La base del nuevo sistema consistirá en 30 dispositivos en formato 12U CubeSat con un peso de hasta 30 kg cada uno. Está previsto que estos satélites se lancen a una órbita de resonancia elíptica alta Tierra-Luna mediante seis lanzamientos separados, y algunos dispositivos se colocarán en órbitas circumlunares.

Misión de vigilancia espacial continua

El objetivo principal del proyecto es pasar de observaciones irregulares de naves espaciales aisladas a un monitoreo constante de todo el sistema Tierra-Luna. Los satélites, que operarán simultáneamente desde diferentes puntos del espacio, estudiarán el clima espacial, los niveles de radiación, registrarán estallidos de rayos gamma y recopilarán datos necesarios para la exploración de recursos lunares.

Según las estimaciones de los expertos, esta red permitirá determinar las coordenadas de las fuentes de estallidos de rayos gamma con una precisión de hasta una fracción de segundo de arco. También permitirá seguir el desarrollo de fenómenos solares y magnetosféricos a escala de toda la región circumlunar.

Cooperación internacional y perspectivas

Hasta la fecha, el espacio Tierra-Luna, que abarca desde la órbita terrestre baja hasta los 2 millones de kilómetros de la Tierra, sigue siendo una zona insuficientemente explorada. La mayoría de los datos provienen de misiones individuales que no garantizan mediciones continuas. Sin embargo, en los próximos años, expediciones tripuladas atravesarán esta región y se establecerá la futura infraestructura lunar.

El proyecto es llevado a cabo por el Laboratorio de Exploración del Espacio Profundo de China y la Asociación Internacional de Exploración del Espacio Profundo, con el apoyo de la Organización de Cooperación Espacial de Asia-Pacífico. Organizaciones científicas de Tailandia, Serbia, Egipto, Senegal e Indonesia ya se han unido a la iniciativa.

China tiene la intención de proporcionar gratuitamente a los socios tres tipos de equipos científicos estándar: detectores de partículas de alta energía, magnetómetros espaciales y registradores de estallidos de rayos gamma. Los participantes desarrollarán conjuntamente estándares técnicos, intercambiarán datos científicos, formarán especialistas y coordinarán el desarrollo de todo el grupo. La primera fase de los trabajos de ingeniería ha comenzado y el diseño de los satélites y del complejo de control terrestre está llegando a su fin.

ChinaEspacioSatéliteLunaProyecto Científico
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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