El Başakşehir cae en un thriller ante el Galatasaray — Shomurodov anota

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El Başakşehir cae en un thriller ante el Galatasaray — Shomurodov anota

En el choque central de la 4ª jornada de la Süper Lig turca en Estambul, el Başakşehir recibió al líder Galatasaray y sufrió una dolorosa derrota por 2-3. A pesar de que el dúo uzbeko Abbosbek Fayzullayev y Eldor Shomurodov brilló, una expulsión y un gol dramático en el último minuto privaron a los locales de puntos valiosos.

El talento del dúo uzbeko: Fayzullayev provoca un penalti, Shomurodov muestra sangre fría

Los líderes de la selección nacional de Uzbekistán demostraron su gran potencial ofensivo en este partido crucial:

  • La actividad de Abbosbek y el penalti: En el minuto 66, Abbosbek Fayzullayev forzó a los defensas rivales a cometer una falta con su agilidad, lo que llevó al árbitro a señalar un penalti;

  • El 4º gol de Shomurodov: Eldor Shomurodov, goleador experimentado, aprovechó la oportunidad con precisión, elevando su cuenta personal a 4 goles en el campeonato;

  • Minutos en el campo: Shomurodov disputó los 90 minutos completos. Fayzullayev, muy activo, fue sustituido en el minuto 74 por decisión técnica.

5 goles, un autogol y una tragedia en el minuto 90: detalles del drama

El encuentro fue, como se esperaba, intenso y abierto:

  • El inicio de Osimhen: En el minuto 16, la estrella del Galatasaray, Victor Osimhen, abrió el marcador para los visitantes;

  • La respuesta de Shomurodov y el gol de Torreira: Aunque Shomurodov empató de penalti en el 66', Lucas Torreira devolvió la ventaja a los visitantes en el 71' (1-2);

  • El autogol de Sánchez: En el minuto 76, un gol en propia puerta del defensa Davinson Sánchez igualó el marcador (2-2);

  • Tarjeta roja y el gol decisivo de Sara: En el minuto 79, un jugador del Başakşehir fue expulsado. Con superioridad numérica, el Galatasaray se llevó la victoria gracias a un gol de Gabriel Sara en el 90' (2-3).

Tabla de posiciones: Galatasaray líder con 10 puntos y Başakşehir 9º

Tras este reñido encuentro, así queda la clasificación de la Süper Lig:

  • Galatasaray en la cima: Con esta importante victoria fuera de casa, el gigante de Estambul suma 10 puntos y consolida su liderato;

  • La posición del Başakşehir: El equipo de Shomurodov y Fayzullayev se mantiene en la 9ª posición con 4 puntos tras 4 jornadas.

¿Creen que la expulsión en el minuto 79 fue la causa de la derrota del Başakşehir, o que el cambio temprano de Fayzullayev debilitó la presión ofensiva? ¿Podrá Eldor Shomurodov convertirse en el máximo goleador de la liga esta temporada? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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