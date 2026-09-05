Kuycon presenta el nuevo monitor W34KB con estilo Apple

Los dispositivos con diseños únicos son cada vez más populares en el mercado tecnológico mundial. Según ixbt.com, la marca Kuycon ha presentado oficialmente su nuevo monitor llamado W34KB, que recuerda a los productos de Apple por su apariencia, pero difiere drásticamente en sus especificaciones técnicas. Este dispositivo destaca por integrar soluciones de diseño avanzadas y un alto rendimiento. Así lo informa Ixbt.com informa .

Diseño único y elementos al estilo Apple

Visualmente, el nuevo monitor recuerda inmediatamente a dos productos famosos de Apple. Por un lado, la apariencia general del dispositivo se asemeja a los modelos Apple Studio Display y, por otro, su panel trasero presenta un diseño perforado único, similar al de los ordenadores Mac Pro de generaciones anteriores. Sin embargo, este equipo técnico difiere significativamente de los gadgets estándar del mercado en cuanto a soluciones de ingeniería.

En cuanto a las especificaciones técnicas principales, el Kuycon W34KB es un monitor ultra ancho de 34 pulgadas basado en un panel Fast HVA. Mientras que la mayoría de las pantallas de 34 pulgadas similares en el mercado actual tienen una resolución de 3440 x 1440 píxeles, este nuevo producto ofrece 5120 x 2160 píxeles. Esto proporciona al usuario una mayor densidad de píxeles y una imagen más nítida.

Capacidades de la pantalla y precio

El dispositivo también muestra resultados elevados en cuanto a frecuencia de actualización. El monitor puede funcionar a una frecuencia de 165 o 180 Hz en modo estándar. Al mismo tiempo, el fabricante ofrece un modo especial que permite aumentar la frecuencia hasta 360 Hz reduciendo la resolución a 2560 x 1080 píxeles.

Sin embargo, el precio de un dispositivo con características técnicas tan únicas y avanzadas no es económico. Según la fuente, el precio solicitado por este monitor en el mercado chino es de 1300 USD. A pesar de su elevado precio, este modelo está despertando el interés de los usuarios que valoran las tecnologías de alta precisión gracias a sus capacidades fuera de lo común.