Controversia arbitral en el partido Real Madrid contra Real Betis

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Controversia arbitral en el partido Real Madrid contra Real Betis

En un intenso duelo disputado en el estadio La Cartuja, el Real Madrid sufrió su primera derrota de la temporada. El dramático encuentro contra el Real Betis captó la atención no solo por el resultado inesperado, sino también por una situación polémica al final del partido. En particular, las decisiones arbitrales y las acciones del VAR generaron intensos debates. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, los eventos clave del partido tomaron un giro decisivo en el minuto 93. Tras una falta sobre Vinícius Júnior, el árbitro principal Alejandro José Hernández Hernández señaló un penalti. Kylian Mbappé, quien ingresó al campo, tuvo la oportunidad de sumar un punto para el club madrileño, pero el portero Álvaro Valles logró atajar el disparo del delantero francés.

La razón por la que no se repitió el penalti

Inmediatamente después de esta acción, los locales y el cuerpo técnico del Madrid protestaron enérgicamente. Las repeticiones mostraron que el defensa Marc Bartra había ingresado al área antes de que Mbappé golpeara el balón, y posteriormente despejó el rebote a córner. Según las reglas de la FIFA, si un jugador del equipo defensor infringe la norma e interfiere en el juego, el penalti debe repetirse.

Sin embargo, los árbitros y el equipo del VAR decidieron continuar el juego. La razón se debió a la posición exacta y al estado fisiológico del jugador en el momento del golpeo. Se determinó que, aunque Marc Bartra saltó hacia adelante buscando el balón, en el milisegundo en que Kylian Mbappé golpeó, su pie aún no había tocado el césped dentro del área.

Interpretación de las reglas modernas

Según las reglas modernas del fútbol, una infracción no se juzga por la inclinación del cuerpo del jugador, sino por el punto de contacto de su pie con la superficie del terreno. El experimentado defensa sacó ventaja gracias a su agilidad y perfecto sentido del tiempo mientras estaba suspendido en el aire. Como resultado, pudo despejar el balón rechazado por el portero sin infringir oficialmente las reglas.

La única situación polémica de este partido no se limitó al penalti. Durante todo el encuentro, el arbitraje y las decisiones del VAR fueron objeto de varias discusiones. En particular, los episodios que involucraron a Carlos Espi, quien entró como suplente para los visitantes, también contribuyeron a la intensidad del partido. Finalmente, el Real Betis mantuvo su ventaja y logró una victoria importante.

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