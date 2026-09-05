Un hombre sobrevive a un rayo en Nueva York (video)

En Nueva York, Estados Unidos, un hombre llamado Thomas Fahmy sobrevivió tras ser alcanzado por un rayo. El incidente ocurrió el 27 de agosto de 2026 en Staten Island durante una fuerte tormenta. Así lo informó Nur.kz .

Mientras Fahmy caminaba hacia su coche, un rayo cayó a unos 5 metros del vehículo. El suceso fue captado por la cámara de seguridad de una casa cercana. En el video se ve al hombre desplomarse al suelo tras el destello.

Fahmy relató que sintió un impacto muy fuerte tras la descarga. Especialmente, experimentó un ardor intenso, hormigueo, entumecimiento y un dolor agudo en ambas piernas.

A pesar de ello, no perdió el conocimiento. Segundos después, se levantó y se dirigió a una casa cercana para pedir ayuda. Su vecino, al oír sus gritos, salió a auxiliarlo.

Fahmy fue trasladado al hospital, donde los médicos lo mantuvieron en observación durante toda la noche y le realizaron varios exámenes. No se detectaron lesiones graves y fue dado de alta al día siguiente.

La supervivencia de Fahmy se volvió viral gracias a la grabación de la cámara de seguridad. El hombre afirmó que el incidente cambió su perspectiva de la vida y que ahora valora cada día.