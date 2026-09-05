Una empleada distraída con su teléfono cae por las escaleras en su silla (vídeo)

En China, un vídeo de una empleada de oficina tan absorta en su teléfono que terminó cayendo por las escaleras se ha vuelto viral en las redes sociales. En las imágenes se ve a la joven mirando su pantalla mientras retrocedía en su silla de oficina, hasta que finalmente cayó por los escalones.

Las cámaras de seguridad muestran a varios colegas sentados cerca jugando a un juego de fichas chino. Ella, por su parte, seguía revisando su teléfono sin prestar atención a lo que sucedía a su alrededor.

La mujer retrocedió lentamente en su silla. Solo levantó la vista cuando la silla llegó al borde de la escalera y las ruedas tocaron el primer escalón. Sin embargo, en ese momento la silla ya había comenzado a volcarse.

Sus compañeros, al ver el incidente, se levantaron rápidamente para ayudarla y comprobar si estaba bien. Por el momento se desconoce si la mujer sufrió lesiones tras el accidente.

El suceso ocurrió en una oficina de China cuya ubicación exacta no fue revelada. El vídeo fue compartido posteriormente en la famosa red social china Weibo donde provocó diversos comentarios humorísticos entre los usuarios.