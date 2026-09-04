Ulefone presenta el smartphone resistente Xsnap 7 Pro con cámara de acción integrada

El mercado de la tecnología móvil se enriquece con un dispositivo inusual. Según ixbt.com, la marca RugOne, perteneciente a Ulefone, ha anunciado oficialmente el smartphone resistente Xsnap 7 Pro, que cuenta con una cámara de acción extraíble en su panel trasero. Esta solución única combina las capacidades de los dispositivos móviles y las cámaras de acción, ofreciendo a los usuarios nuevas posibilidades creativas. Esto es lo que informa Ixbt.com en su reporte.

La característica principal del nuevo smartphone es su módulo compacto en forma de cubo que se fija al cuerpo mediante imanes. Esta cámara puede separarse en cualquier momento para usarse por separado, fijándola a la ropa o a diversos accesorios. Esto permite grabar imágenes de alta calidad en primera persona durante situaciones extremas o viajes.

Capacidades técnicas de la cámara

El módulo extraíble tiene su propio sistema independiente y admite la grabación de video en 2,7K a 30 fotogramas por segundo. Dentro de la cámara, comode almacenamiento, incluye un controlador flash de 64 GB. Además, gracias a su propia batería pequeña, es capaz de grabar hasta 40 minutos de video de forma continua.

Esta minicámara se conecta al smartphone a través de una aplicación dedicada mediante redes inalámbricas. Los fabricantes han prestado especial atención a su funcionamiento bajo el agua: el módulo puede soportar inmersiones de hasta 5 metros, lo que aumenta aún más su durabilidad.

Cuerpo resistente y características principales

El smartphone está diseñado para su uso en condiciones extremadamente difíciles y cuenta con la certificación de protección IP69K. La cámara principal del dispositivo está equipada con un sistema de estabilización óptica y captura imágenes con una resolución de 50 MP. Asimismo, el dispositivo cuenta con una cámara adicional de 64 MP con iluminación infrarroja para visión nocturna.

El rendimiento del dispositivo se basa en el moderno procesador MediaTek Dimensity 8400. Para mayor comodidad del usuario, el smartphone incorpora una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Se espera que los detalles técnicos restantes se anuncien oficialmente más adelante.

Según la fuente, el smartphone RugOne Xsnap 7 Pro se presentará el 7 de septiembre de este año en la plataforma de crowdfunding Kickstarter. Los primeros compradores podrán adquirir este gadget único por 800 euros. Las ventas globales están previstas para octubre, con un precio de 1000 USD.