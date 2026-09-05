Noruega planea prohibir las gafas inteligentes con cámara en lugares públicos

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Noruega planea prohibir las gafas inteligentes con cámara en lugares públicos

El gobierno de Noruega está considerando seriamente prohibir el uso de gafas inteligentes y otros dispositivos portátiles con cámaras integradas en lugares públicos. Esta iniciativa busca garantizar el derecho a la privacidad y proteger los datos personales de los ciudadanos en la era de la tecnología moderna. Así lo informa Ixbt.com informa .

Citando a la agencia AFP, la ministra de Digitalización, Karianne Tung, señaló que existe una tendencia clara en el país de integrar tecnologías de AI en gafas, auriculares, gorros y otros objetos cotidianos equipados con cámaras y micrófonos.

Una tendencia preocupante y la reacción de los expertos

Entre los dispositivos en los que se centra el gobierno se encuentran los productos de Meta y Snap. Estos gadgets cuentan con cámaras, conexión a Internet y podrían incluir funciones de reconocimiento facial en un futuro próximo, lo que aumenta la preocupación.

Estas tecnologías han provocado diversas reacciones en la sociedad; los defensores de los derechos humanos ya han calificado a estos dispositivos como «gafas sucias». Esto ha generado un descontento y protestas notables entre los consumidores.

El gobierno contempla medidas estrictas

La ministra Karianne Tung enfatizó que el Estado debe evitar que los ciudadanos sean vigilados secretamente por otros en espacios públicos. Las autoridades buscan formas de mitigar los riesgos que pueden surgir de estos equipos modernos.

Al mismo tiempo, las restricciones podrían afectar no solo a los gadgets portátiles, sino también a la implementación de tecnologías de reconocimiento facial en lugares públicos. En esta etapa, no se han anunciado fechas concretas para la entrada en vigor de esta prohibición.

Se planea crear un grupo de expertos para estudiar la situación a fondo. Este grupo desarrollará recomendaciones para fortalecer el derecho a la privacidad de los ciudadanos, las cuales servirán de base para la decisión del gobierno.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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