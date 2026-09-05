Un aerostato estratosférico estadounidense cruza el Pacífico y proporciona Internet en Japón

La empresa estadounidense Sceye ha probado por primera vez su plataforma de gran altitud HAPS en Asia. Lanzado el 9 de agosto desde Nuevo México, el dispositivo cruzó el océano Pacífico, llegando a Japón en 13 días tras recorrer casi 15 000 kilómetros. Según ixbt.com, este proyecto tiene como objetivo probar la viabilidad de los servicios de comunicación móvil desde la estratosfera. Así lo informa Ixbt.com.

En Japón, esta plataforma se utilizó en colaboración con el operador líder SoftBank. Operando a una altitud de aproximadamente 16,6 kilómetros, el aparato permaneció en el espacio aéreo japonés durante más de siete días. Durante las pruebas, el HAPS demostró un rendimiento notable al mantener una posición estable con una desviación de solo 5 kilómetros en un área determinada.

Conexión directa a smartphones y resultados de las pruebas

El sistema de telecomunicaciones SceyeCELL, diseñado para la conexión directa a dispositivos móviles estándar, se instaló a bordo de la plataforma aerostática. Durante las pruebas, los smartphones pudieron conectarse a este sistema a través de la infraestructura de SoftBank sin necesidad de modificaciones especiales. Los expertos validaron con éxito el intercambio de mensajes de texto, llamadas de voz, acceso a Internet y streaming de video en línea.

También se probó un sistema especial de seguridad y alerta diseñado para situaciones de emergencia graves. Según los datos proporcionados por Sceye, tales tecnologías serán un paso importante para garantizar una conectividad ininterrumpida incluso en condiciones extremadamente difíciles.

Centro de datos estratosférico y planes futuros

Uno de los principales logros técnicos de esta prueba es que el núcleo de la red móvil y el servidor web se integraron directamente en la plataforma de gran altitud por primera vez. Como resultado, las solicitudes de los usuarios se procesaron directamente en el aire sin enviarse a un centro de datos en la nube remoto. La latencia media de transmisión de datos fue de 68 milisegundos, un 40 % menos que los indicadores de la infraestructura en la nube tradicional.

Además de los smartphones, la plataforma pudo establecer una conexión estable con drones. En el futuro, la empresa planea crear una red de comunicación unificada que conecte todo tipo de dispositivos que operen a diferentes altitudes. El HAPS actúa como un eslabón intermedio entre las estaciones base terrestres y los satélites, operando muy por encima de los aviones de pasajeros, pero más cerca de los usuarios que los dispositivos orbitales.

Según las estimaciones de Sceye, una sola plataforma de este tipo podría cubrir en el futuro un área equivalente a unas 500 estaciones base terrestres. Tras el éxito de las pruebas en Japón, el aerostato está regresando actualmente sobre el Pacífico hacia Estados Unidos.