El presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunció que la propuesta especial de Washington para poner fin al conflicto armado entre Rusia y Ucrania será entregada al presidente ruso Vladímir Putin. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el 4 de septiembre, Trump destacó que sus representantes se dirigen a Moscú con una iniciativa concreta para detener la guerra, afirmando que ve una «buena oportunidad» para resolver el conflicto por la vía pacífica. Asimismo, el líder estadounidense rechazó las preocupaciones europeas, enfatizando firmemente que Rusia no tiene intención de atacar a los países de la OTAN.

Misión especial a Moscú y propuesta para Putin

La administración estadounidense inicia una nueva fase de negociaciones de alto nivel para detener la guerra:

Witkoff y Kushner viajan a Moscú: Según la agencia Bloomberg, el enviado especial del presidente estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, llegarán a Moscú el sábado 5 de septiembre;

Paquete de acuerdo: Trump declaró que su equipo presentaría personalmente al jefe del Kremlin un conjunto de propuestas oficiales destinadas a detener las hostilidades;

«Una buena oportunidad»: El líder estadounidense subrayó que ahora existe una oportunidad real para acercar a las partes y resolver la prolongada crisis militar en la mesa de negociaciones.

«He terminado 8 guerras, pero nadie me da las gracias»: la declaración de Trump

Durante la sesión informativa, Donald Trump hizo hincapié en su experiencia como pacificador y sus logros diplomáticos anteriores:

Un reconocimiento cuestionado: «Llevan consigo una propuesta para detener la guerra. Después de todo, ya he terminado ocho guerras. Espero que estén orgullosos de mí. He terminado ocho guerras, pero nadie me da el crédito que merezco por este servicio», enfatizó el presidente estadounidense;

Presión diplomática: Demostrando una vez más su estilo firme y único para resolver conflictos, Trump expresó su confianza en lograr un compromiso similar entre Moscú y Kiev.

«Putin no atacará a la OTAN»: respuesta al incidente de Leipzig

El presidente de los Estados Unidos de Alemania reaccionó con dureza a la pregunta sobre el incidente con drones observado en la ciudad de Leipzig y la amenaza rusa hacia la alianza:

Acusaciones de Berlín: La parte alemana había acusado recientemente a Moscú de intentar realizar un ataque con drones en la región de Leipzig;

La reacción personal de Trump: El presidente calificó estas preocupaciones de infundadas: «He hablado con Putin, lo conozco muy bien. Putin no tiene intención de atacar el territorio de la OTAN», afirmó, señalando que no existe riesgo de un conflicto militar directo entre Rusia y Occidente.

¿Cree que la propuesta de paz enviada por Trump al Kremlin a través de Steve Witkoff y Jared Kushner será aceptada por Moscú? ¿Podrá la confianza detrás de la declaración de Trump sobre las «8 guerras terminadas» detener también el sangriento conflicto en Ucrania, o las condiciones no satisfarán a ninguna de las partes? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!