En el Reino Unido, las gaviotas roban comida por valor de 172 millones de libras al año

El valor total de la comida robada o cuyo robo fue intentado por gaviotas en el Reino Unido durante un año se estima en 171,9 millones de libras esterlinas. Este cálculo se basa en los resultados de una encuesta realizada por la empresa Compare the Market, según informó The Independent.

En el estudio participaron 2.000 británicos. El 71 % de ellosha declarado haber presenciado casos en los que las gaviotas robaron o intentaron robar comida. El cálculo se basa en un valor promedio de 5,50 libras por incidente.

El plato más codiciado por las gaviotas es el fish-and-chips. El 72 % de los encuestados afirmó que las aves robaron o intentaron robar este plato. Le siguen los sándwiches (21 %) y los helados (20 %).

Para protegerse de las aves, el 76 % de los británicos ha cambiado sus hábitos de alimentación al aire libre. El 43 % intenta ocultar su comida de las gaviotas, mientras que el 31 % dice que come más rápido para evitar el robo.

Asimismo, el 69 % de las personas afectadas por las gaviotas indicaron que estos incidentes han ocurrido en varias ocasiones.