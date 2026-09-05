Las fibras naturales más caras del mundo: Top 5

·0·Mundo
Las fibras naturales más caras del mundo: Top 5

Algunas fibras naturales utilizadas en la confección de ropa de lujo cuestan decenas o incluso cientos de veces más que las telas comunes. Su precio está fuertemente influenciado por su rareza, el bajo volumen de producción y el trabajo manual.

5º lugar: Algodón Sea Island
Cultivado en las islas del Caribe, este algodón es considerado uno de los más raros y de mayor calidad del mundo. Su fibra es extremadamente larga y suave, utilizada para confeccionar prendas de alta gama.

4º lugar: Seda premium
El precio de la seda de alta calidad aumenta significativamente según su origen, la calidad de la fibra y el método de fabricación. Los productos de seda hechos a mano y producidos en cantidades limitadas pueden ser extremadamente costosos.

3º lugar: Cachemir
La fina capa interna de la cabra de cachemir se obtiene en cantidades muy pequeñas. Por esta razón, el cachemir de alta calidad es mucho más caro que los productos de lana comunes.

2º lugar: Baby cachemir
Las fibras más finas obtenidas de cabras jóvenes se seleccionan individualmente para su uso en productos premium. La escasez y suavidad de esta materia prima elevan su precio.

1º lugar: Lana de vicuña
La lana de vicuña es considerada una de las fibras naturales más caras y raras del mundo. Las vicuñas viven en los Andes de Sudamérica y los animales suelen esquilarse solo una vez cada pocos años. La cantidad de fibra obtenida por animal es también muy escasa.

Debido a que la fibra de vicuña es extremadamente fina y ligera, las prendas confeccionadas con ella ocupan un lugar especial en el mundo de la moda de lujo. El precio de la tela de vicuña terminada puede alcanzar miles de dólares según la calidad y el fabricante.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

En el Reino Unido, las gaviotas roban comida por valor de 172 millones de libras al añoEn el Reino Unido, las gaviotas roban comida por valor de 172 millones de libras al añoHoy, 05:33Un hombre sobrevive a un rayo en Nueva York (video)Un hombre sobrevive a un rayo en Nueva York (video)Hoy, 05:09Trump envía un plan especial sobre Ucrania a Putin — Visita de Witkoff y Kushner a MoscúTrump envía un plan especial sobre Ucrania a Putin — Visita de Witkoff y Kushner a MoscúHoy, 00:37Una madre que buscaba a su hija fue engañada por una impostora durante un añoUna madre que buscaba a su hija fue engañada por una impostora durante un añoHoy, 00:25Una empleada distraída con su teléfono cae por las escaleras en su silla (vídeo)Una empleada distraída con su teléfono cae por las escaleras en su silla (vídeo)Hoy, 00:08Un águila que se creía perdida es encontrada viva tras tres añosUn águila que se creía perdida es encontrada viva tras tres añosAyer, 23:16
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia
Una boa gigante que subió a un poste eléctrico muere electrocutada
Una boa gigante que subió a un poste eléctrico muere electrocutada
El alegre juego de unos niños cubiertos de barro en un pueblo conquista las redes sociales
El alegre juego de unos niños cubiertos de barro en un pueblo conquista las redes sociales
Cabello de 2,71 metros: la mujer conocida por tener el pelo más largo que su estatura vuelve a ser noticia
Cabello de 2,71 metros: la mujer conocida por tener el pelo más largo que su estatura vuelve a ser noticia
Más de 91.000 patitos de goma fueron arrojados al río Chicago
Más de 91.000 patitos de goma fueron arrojados al río Chicago