Tecno presenta la primera pantalla verdaderamente completa del mundo

·4·Tecnología
Tecno presenta la primera pantalla verdaderamente completa del mundo

Durante la feria IFA 2026 en Berlín, se presentó un nuevo dispositivo que ha sorprendido al mundo tecnológico. Según información de GSMArena y el reconocido insider Ice Universe, Tecno ha revelado su primer smartphone conceptual con una pantalla totalmente sin marcos. Este dispositivo es significativo porque permite imaginar hoy cómo serán las tecnologías móviles del futuro. Así lo informa Ixbt.com informa .

El fabricante logró este diseño inusual mediante una construcción especial de vidrio protector y una estructura interna del módulo de pantalla completamente rediseñada. Según los expertos, la desaparición total de los marcos cambiará radicalmente la experiencia del usuario, dando la impresión de interactuar directamente con una interfaz del futuro.

Secretos de la construcción

Sin embargo, tras un examen detallado, se reveló que el concepto no es realmente sin marcos. En realidad, el borde negro del panel de pantalla no ha desaparecido; los ingenieros de Tecno lograron ocultarlo hábilmente bajo elementos ópticos y estructurales. Para ello, se utilizó un vidrio protector especial de doble capa, cuya parte inferior envuelve el marco del chasis.

Como resultado, cuando el usuario mira el dispositivo de frente, la imagen parece extenderse directamente hasta los bordes metálicos. GSMArena informa que el proceso de ensamblaje de un diseño tan complejo difiere de lo habitual. En particular, se utilizó un adhesivo termofusible especialmente desarrollado para fijar perfectamente la segunda capa del vidrio protector.

Capacidades técnicas y desafíos encontrados

A modo de comparación, mientras que el marco de la pantalla del iPhone 17 Pro Max mide aproximadamente 1,36 mm, en el concepto de Tecno este indicador se reduce visualmente a cero. El dispositivo cuenta con una gran pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1,5K y una tasa de refresco de 144 Hz. En cuanto a apariencia y plataforma interna, este prototipo es muy similar al modelo Tecno Camon Slim presentado anteriormente por la compañía.

Al mismo tiempo, la desaparición de los marcos generó un problema particular. Se detectó que los dedos del usuario tocan frecuentemente la superficie de la pantalla al sostener el dispositivo. Para solucionar este inconveniente, los ingenieros tuvieron que rediseñar desde cero los algoritmos de detección táctil y los elementos de la interfaz, evitando así pulsaciones accidentales.

TecnoSmartphone conceptualIFA 2026Tecnologías móvilesPantalla AMOLED
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Presentación de la Colorful OVA07: una memoria USB de doble caraPresentación de la Colorful OVA07: una memoria USB de doble caraHoy, 11:54La NASA comienza el ensamblaje del cohete superpesado SLS para la misión lunarLa NASA comienza el ensamblaje del cohete superpesado SLS para la misión lunarHoy, 11:25Los nuevos colores del smartphone Xiaomi 18 Fold han sido presentados oficialmenteLos nuevos colores del smartphone Xiaomi 18 Fold han sido presentados oficialmenteHoy, 10:55El Google Pixel 11 Pro XL supera a su predecesor en autonomíaEl Google Pixel 11 Pro XL supera a su predecesor en autonomíaHoy, 10:24Se espera que el precio del iPhone 18 Pro aumente menos de lo previstoSe espera que el precio del iPhone 18 Pro aumente menos de lo previstoHoy, 09:51Un aerostato estratosférico estadounidense cruza el Pacífico y proporciona Internet en JapónUn aerostato estratosférico estadounidense cruza el Pacífico y proporciona Internet en JapónHoy, 04:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas