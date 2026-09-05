Tecno presenta la primera pantalla verdaderamente completa del mundo

Durante la feria IFA 2026 en Berlín, se presentó un nuevo dispositivo que ha sorprendido al mundo tecnológico. Según información de GSMArena y el reconocido insider Ice Universe, Tecno ha revelado su primer smartphone conceptual con una pantalla totalmente sin marcos. Este dispositivo es significativo porque permite imaginar hoy cómo serán las tecnologías móviles del futuro. Así lo informa Ixbt.com informa .

El fabricante logró este diseño inusual mediante una construcción especial de vidrio protector y una estructura interna del módulo de pantalla completamente rediseñada. Según los expertos, la desaparición total de los marcos cambiará radicalmente la experiencia del usuario, dando la impresión de interactuar directamente con una interfaz del futuro.

Secretos de la construcción

Sin embargo, tras un examen detallado, se reveló que el concepto no es realmente sin marcos. En realidad, el borde negro del panel de pantalla no ha desaparecido; los ingenieros de Tecno lograron ocultarlo hábilmente bajo elementos ópticos y estructurales. Para ello, se utilizó un vidrio protector especial de doble capa, cuya parte inferior envuelve el marco del chasis.

Como resultado, cuando el usuario mira el dispositivo de frente, la imagen parece extenderse directamente hasta los bordes metálicos. GSMArena informa que el proceso de ensamblaje de un diseño tan complejo difiere de lo habitual. En particular, se utilizó un adhesivo termofusible especialmente desarrollado para fijar perfectamente la segunda capa del vidrio protector.

Capacidades técnicas y desafíos encontrados

A modo de comparación, mientras que el marco de la pantalla del iPhone 17 Pro Max mide aproximadamente 1,36 mm, en el concepto de Tecno este indicador se reduce visualmente a cero. El dispositivo cuenta con una gran pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1,5K y una tasa de refresco de 144 Hz. En cuanto a apariencia y plataforma interna, este prototipo es muy similar al modelo Tecno Camon Slim presentado anteriormente por la compañía.

Al mismo tiempo, la desaparición de los marcos generó un problema particular. Se detectó que los dedos del usuario tocan frecuentemente la superficie de la pantalla al sostener el dispositivo. Para solucionar este inconveniente, los ingenieros tuvieron que rediseñar desde cero los algoritmos de detección táctil y los elementos de la interfaz, evitando así pulsaciones accidentales.