« No disparen contra Moscú y Kiev »: EE. UU. exige una tregua durante la visita de los representantes de Trump

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« No disparen contra Moscú y Kiev »: EE. UU. exige una tregua durante la visita de los representantes de Trump

Washington ha hecho un llamamiento urgente a Kiev y Moscú, solicitando que el presidente de EE. UU. Donald Trump y sus enviados especiales logren una suspensión temporal de los ataques militares contra las capitales durante el fin de semana de su visita. Según informa The New York Times citando fuentes propias, la Casa Blanca exigió que las partes se abstengan de atacar las capitales y las instalaciones energéticas para garantizar la seguridad de las negociaciones y abrir el camino al diálogo de paz.

De Moscú a Kiev: la misión histórica de los representantes de la Casa Blanca

Los negociadores de mayor confianza de Trump llegan directamente a los puntos calientes para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto:

  • Reunión con Putin el sábado: El enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, junto con el yerno y principal negociador de Trump, Jared Kushner, visitarán Moscú el 5 de septiembre para mantener un encuentro cara a cara con el presidente ruso Vladímir Putin;

  • Primer paso en Kiev: Tras las reuniones en Moscú, ambos enviados se dirigirán por primera vez a la capital ucraniana, Kiev, para discutir las condiciones de paz con el presidente Volodímir Zelenski;

  • Condición de alto el fuego temporal: A petición de las autoridades estadounidenses, Ucrania debe detener los ataques con drones contra Moscú y las instalaciones energéticas mientras los negociadores estén en Rusia, y el ejército ruso debe abstenerse de lanzar ataques con misiles contra Kiev.

Inteligencia tras bambalinas y múltiples contactos con Putin

Esta visita es el resultado de meses de esfuerzos diplomáticos secretos:

  • Las reuniones de Witkoff con Putin: Steve Witkoff es considerado un negociador experimentado que ha visitado Moscú en varias ocasiones y se ha reunido personalmente con el presidente ruso más de seis veces;

  • Visita secreta del director de la CIA: Hace dos semanas, el director de la CIA estadounidense, John Ratcliffe, realizó una visita sorpresa a Moscú y mantuvo conversaciones a puerta cerrada con el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Serguéi Naryshkin.

El principal obstáculo en las negociaciones: el destino del Donbass

Los círculos diplomáticos no han llegado a un consenso sobre si Washington está proponiendo nuevas condiciones o intentando suavizar los desacuerdos existentes:

  • El problema del control territorial: El asunto más tenso y sin resolver en la mesa de negociaciones sigue siendo quién controlará finalmente el territorio del Donbass;

  • Presión enfocada en resultados: Con esta visita, la administración Trump intenta presionar a las partes para congelar las hostilidades prolongadas y firmar un acuerdo político de compromiso.

¿Cree que las partes cumplirán con la exigencia de EE. UU. de no bombardear las capitales? ¿Podrá la misión de Steve Witkoff y Jared Kushner en Moscú y Kiev lograr un compromiso sobre el Donbass o las posiciones seguirán siendo rígidas? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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