Tragedia sin precedentes: 7 000 muertos en Francia debido a una ola de calor anómala

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Tragedia sin precedentes: 7 000 muertos en Francia debido a una ola de calor anómala

El número de personas que perdieron la vida a causa del calor anómalo sin precedentes observado durante los meses de verano en Francia alcanzó las 7 000. Así lo anunció oficialmente la ministra de Salud en el canal France 2. Aunque Europa Occidental registró los meses más calurosos en la historia de los registros meteorológicos, el ministerio destaca que el sistema de salud logró resistir esta dura prueba.

7 000 víctimas y la declaración ministerial: El impacto del calor extremo

El gobierno francés reveló las cifras estadísticas oficiales sobre las graves consecuencias provocadas por las temperaturas anómalas:

  • Exceso de mortalidad: Según la ministra de Salud, basándose en los datos de finales de julio, el número de muertes adicionales registradas debido a la ola de calor llegó a 7 000 personas ;

  • «El sistema mostró resiliencia»: A pesar de la cifra trágica de víctimas, el ministerio de Salud informó que, aunque los hospitales y el personal médico estuvieron bajo gran presión en condiciones extremas, el sistema superó la prueba con estabilidad;

  • Población en riesgo: Se señala que la mayoría de los fallecidos son ciudadanos de edad avanzada, personas con enfermedades cardiovasculares o crónicas, y personas que viven solas.

Los meses más calurosos de la historia: Cifras increíbles

Los expertos califican el verano de este año como el periodo de calor más mortal en la historia de la región:

  • 3-5 grados por encima de lo normal: En julio, en varios países de Europa Occidental, las temperaturas del aire superaron repentinamente las estadísticas promedio de muchos años en 3-5 grados ;

  • Récord histórico y 21,62 grados: Junio y julio se convirtieron en los meses más calurosos de la historia de los registros meteorológicos. La temperatura media diaria registrada en la región fue de 21,62 grados , superando el promedio del periodo 1991-2020 en 2,79 grados;

  • Prueba clara de la crisis climática: Los científicos advierten que, como resultado del calentamiento global, estas olas de calor anómalas en las ciudades europeas se están convirtiendo en un desastre natural más frecuente y duradero.

¿Cree que las ciudades e infraestructuras europeas están preparadas para este calentamiento global y las olas de calor extremas, o es necesario replantear radicalmente el urbanismo y el sistema de salud? ¿Qué medidas eficaces considera necesarias para combatir los riesgos del calor estival en nuestra región? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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