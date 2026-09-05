El Google Pixel 11 Pro XL supera a su predecesor en autonomía

El Pixel 11 Pro XL, el último modelo de la línea de flagships de Google, ha logrado avances significativos en eficiencia energética a pesar de tener una capacidad de batería ligeramente menor. Según ixbt.com, el nuevo smartphone funciona casi un tercio más tiempo que la generación anterior y ofrece una competencia digna a sus principales rivales en el mercado. Así lo informa Ixbt.com .

Es sabido que la capacidad de la batería de algunos dispositivos de la serie Pixel 11 presentados recientemente por la compañía es ligeramente inferior a la de los modelos anteriores. Sin embargo, las pruebas de GSM Arena demostraron que los ingenieros no solo lograron mantener la energía de la batería, sino también mejorarla significativamente. Como resultado, las soluciones tecnológicas compactas dieron resultados positivos inesperados.

Resultados de las pruebas y capacidades de la batería

A modo de comparación, el modelo Pixel 10 Pro XL lanzado el año pasado funcionaba durante 12 horas y 28 minutos en escenarios similares, mientras que el nuevo Pixel 11 Pro XL resistió 16 horas y 45 minutos en las mismas condiciones. Esto indica un aumento de la autonomía de aproximadamente un tercio.

Lo sorprendente es que la capacidad de la batería del nuevo smartphone es de 5115 mAh, mientras que en la versión del año pasado esta cifra era de 5200 mAh. Por lo tanto, a pesar de que el tamaño de la batería es ligeramente menor, este alto resultado se logró gracias a la optimización del sistema de gestión del consumo de energía.

Velocidad de carga y otras características

Además de la autonomía, se registró que el proceso de carga también se aceleró considerablemente. Si el Pixel 10 Pro XL alcanzaba el 64 % en media hora, el nuevo flagship es capaz de cargar entre un 72 y un 78 % en 30 minutos, dependiendo del modo seleccionado. El tiempo de carga completa también se ha reducido: en lugar de 1 hora y 22 minutos, ahora basta con una hora.

Los expertos también evaluaron positivamente otros aspectos del dispositivo. En particular, la alta calidad de los materiales de construcción, los excelentes altavoces y las cámaras perfectas. Aunque el brillo de la pantalla se mantiene al nivel del año pasado, sigue ocupando uno de los primeros lugares en su clase.

No obstante, se señala que el nuevo procesador Tensor G6 no logra competir plenamente con las plataformas insignia de la competencia, al igual que las generaciones anteriores. A pesar de esto, según los resultados generales, el flagship de Google resultó ser más autónomo incluso que el modelo Samsung Galaxy S26 Ultra.

Aunque el dispositivo aún no ha alcanzado completamente los indicadores del iPhone 17 Pro Max, la diferencia entre ellos no es tan drástica como el año pasado. Esto demuestra que la compañía está dando pasos serios hacia la mejora de su ecosistema móvil.