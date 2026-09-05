Se espera que el precio del iPhone 18 Pro aumente menos de lo previsto

Los operadores móviles de todo el mundo han comenzado a revelar información preliminar sobre los precios de la próxima generación de smartphones iPhone. Según Ixbt.com, los primeros detalles sobre el coste de los nuevos dispositivos se han filtrado, y los precios esperados de los modelos insignia han cambiado parcialmente las previsiones de los analistas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Resulta que los datos de la base de Vodafone Egypt indican los precios de los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Concretamente, en el mercado egipcio, el iPhone 18 Pro está valorado en 98 000 libras egipcias y el iPhone 18 Pro Max en 105 000 libras. Estas cifras indican un aumento de aproximadamente un 10-11% respecto a los precios de lanzamiento de la generación anterior.

Precios esperados e impuestos en el mercado estadounidense

Sin embargo, los expertos señalan que estas cifras no pueden trasladarse directamente a otros países, especialmente al mercado estadounidense. El hecho es que los precios en Egipto incluyen elevados impuestos locales y aranceles de importación. No obstante, estas filtraciones ofrecen una idea más precisa de la política de precios global.

Según las estimaciones, en EE. UU., el iPhone 18 Pro se lanzará con un precio inicial de unos 1 100 USD, y el iPhone 18 Pro Max rondará los 1 300 USD. Como resultado, se espera que Apple limite el aumento a solo 100 USD en lugar de los 150-200 USD pronosticados por algunos analistas.

Lo que se sabe sobre el nuevo modelo iPhone Ultra

En el contexto de los cambios de precios, se espera la incorporación a la gama de una nueva versión Ultra, aún más cara. Según los datos de Vodafone Egypt, el precio de este dispositivo premium podría alcanzar las 155 750 libras egipcias. Esto indica una política de precios significativamente más alta en comparación con los flagships estándar.

Además, información adicional proporcionada por Vodafone Australia reveló el coste del modelo iPhone Ultra según las capacidades de almacenamiento. Según estos datos, se espera que las distintas modificaciones del dispositivo se valoren de la siguiente manera:

Versión de 256 GB — 3 699 dólares australianos

Versión de 512 GB — 4 199 dólares australianos

Versión de 1 TB — 4 699 dólares australianos

Teniendo en cuenta los impuestos locales del 10% y las particularidades de la política de precios, se estima que este smartphone partirá de los 2 000 USD en el mercado estadounidense. Si estas previsiones se cumplen, el precio del iPhone Ultra se situará al nivel del Samsung Galaxy Z Fold Ultra, muy por debajo de los 2 500-3 000 USD discutidos inicialmente.