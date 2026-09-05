El Pentágono introdujo pruebas de testosterona para militares, pero luego cambió la decisión

·7·Mundo
El Pentágono introdujo pruebas de testosterona para militares, pero luego cambió la decisión

El Departamento de Defensa de EE. UU. intentó implementar un nuevo procedimiento para detectar la deficiencia de testosterona en militares de 30 años o más. Sin embargo, un día después de la publicación del documento, el Pentágono canceló temporalmente la nueva directriz clínica.

Por ello, el asunto generó un debate más amplio que un simple examen médico: el Pentágono buscaba mejorar la preparación y eficiencia de los militares identificando problemas hormonales.

¿Qué cambios quería introducir el Pentágono?

Según el nuevo procedimiento, los militares en servicio activo y de reserva de 30 años o más debían someterse a una evaluación de deficiencia de testosterona como parte de su examen médico anual.

Los militares menores de 30 años tendrían la opción de realizarse la prueba de forma voluntaria.

El Pentágono presentó esta iniciativa como una medida para mejorar la salud, la preparación física y la eficiencia operativa de los militares.

¿Por qué específicamente la testosterona?

La testosterona participa en varios procesos vitales del organismo. Su deficiencia puede estar relacionada, en algunos casos, con fatiga, pérdida de masa muscular y otros cambios.

El objetivo del Pentágono era detectar problemas hormonales potenciales de forma temprana y proporcionar asistencia médica si fuera necesario.

¿Por qué esta decisión causó controversia?

La nueva política no fue apoyada unánimemente por los expertos médicos.

Algunos especialistas expresaron dudas sobre si existía suficiente base científica para realizar pruebas sistemáticas de deficiencia de testosterona a todos los militares mayores de 30 años. Expertos en endocrinología también señalaron que no hay pruebas suficientes que respalden un cribado general a nivel poblacional.

Los expertos, también señalaron los riesgos asociados con el uso de terapia de testosterona sin una necesidad médica real.

Última novedad: el documento fue retirado temporalmente

El Pentágono había publicado la nueva directriz clínica el 2 de septiembre. Sin embargo, el 3 de septiembre, el documento fue eliminado del sitio web.

Las autoridades estadounidenses informaron que el documento fue retirado temporalmente para realizar actualizaciones. Al mismo tiempo, se indicó que la directriz temporal anterior sigue vigente.

Por lo tanto, la noticia de que «el Pentágono hizo obligatorio el examen de testosterona para militares mayores de 30 años» refleja la decisión del 2 de septiembre, pero también se debe considerar el cambio posterior del 3 de septiembre.

¿Cuál será el resultado?

El objetivo principal del Pentágono es mejorar la salud a largo plazo y la aptitud para el servicio de los militares mediante la detección temprana de posibles problemas hormonales y energéticos.

Sin embargo, la forma final de la nueva directriz clínica aún está siendo revisada. El Pentágono ha indicado que actualizará y volverá a presentar el documento final.

Así, el aspecto más importante del evento no es solo la introducción de la prueba de testosterona, sino que el Pentágono retiró temporalmente la nueva directriz clínica menos de 24 horas después de haberla anunciado.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Pentágono asigna una gran suma para crear un misil controlado por inteligencia artificialEl Pentágono asigna una gran suma para crear un misil controlado por inteligencia artificialHoy, 10:58« No disparen contra Moscú y Kiev »: EE. UU. exige una tregua durante la visita de los representantes de Trump« No disparen contra Moscú y Kiev »: EE. UU. exige una tregua durante la visita de los representantes de TrumpHoy, 10:23Tragedia sin precedentes: 7 000 muertos en Francia debido a una ola de calor anómalaTragedia sin precedentes: 7 000 muertos en Francia debido a una ola de calor anómalaHoy, 10:17Escena surrealista en el Parlamento: una diputada de la Dieta polaca ladra en la tribunaEscena surrealista en el Parlamento: una diputada de la Dieta polaca ladra en la tribunaHoy, 10:11Secreto de Estado vendido por una manicura: base de datos confidencial de 1,4 millones expuesta en UcraniaSecreto de Estado vendido por una manicura: base de datos confidencial de 1,4 millones expuesta en UcraniaHoy, 10:06Las sondas « Voyager » se toparon con un « muro de plasma » de 50 000 grados: ¿qué sorprendió a los científicos?Las sondas « Voyager » se toparon con un « muro de plasma » de 50 000 grados: ¿qué sorprendió a los científicos?Hoy, 09:52
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia
Una boa gigante que subió a un poste eléctrico muere electrocutada
Una boa gigante que subió a un poste eléctrico muere electrocutada
El alegre juego de unos niños cubiertos de barro en un pueblo conquista las redes sociales
El alegre juego de unos niños cubiertos de barro en un pueblo conquista las redes sociales
Cabello de 2,71 metros: la mujer conocida por tener el pelo más largo que su estatura vuelve a ser noticia
Cabello de 2,71 metros: la mujer conocida por tener el pelo más largo que su estatura vuelve a ser noticia
Más de 91.000 patitos de goma fueron arrojados al río Chicago
Más de 91.000 patitos de goma fueron arrojados al río Chicago