El Pentágono introdujo pruebas de testosterona para militares, pero luego cambió la decisión

El Departamento de Defensa de EE. UU. intentó implementar un nuevo procedimiento para detectar la deficiencia de testosterona en militares de 30 años o más. Sin embargo, un día después de la publicación del documento, el Pentágono canceló temporalmente la nueva directriz clínica.

Por ello, el asunto generó un debate más amplio que un simple examen médico: el Pentágono buscaba mejorar la preparación y eficiencia de los militares identificando problemas hormonales.

¿Qué cambios quería introducir el Pentágono?

Según el nuevo procedimiento, los militares en servicio activo y de reserva de 30 años o más debían someterse a una evaluación de deficiencia de testosterona como parte de su examen médico anual.

Los militares menores de 30 años tendrían la opción de realizarse la prueba de forma voluntaria.

El Pentágono presentó esta iniciativa como una medida para mejorar la salud, la preparación física y la eficiencia operativa de los militares.

¿Por qué específicamente la testosterona?

La testosterona participa en varios procesos vitales del organismo. Su deficiencia puede estar relacionada, en algunos casos, con fatiga, pérdida de masa muscular y otros cambios.

El objetivo del Pentágono era detectar problemas hormonales potenciales de forma temprana y proporcionar asistencia médica si fuera necesario.

¿Por qué esta decisión causó controversia?

La nueva política no fue apoyada unánimemente por los expertos médicos.

Algunos especialistas expresaron dudas sobre si existía suficiente base científica para realizar pruebas sistemáticas de deficiencia de testosterona a todos los militares mayores de 30 años. Expertos en endocrinología también señalaron que no hay pruebas suficientes que respalden un cribado general a nivel poblacional.

Los expertos, también señalaron los riesgos asociados con el uso de terapia de testosterona sin una necesidad médica real.

Última novedad: el documento fue retirado temporalmente

El Pentágono había publicado la nueva directriz clínica el 2 de septiembre. Sin embargo, el 3 de septiembre, el documento fue eliminado del sitio web.

Las autoridades estadounidenses informaron que el documento fue retirado temporalmente para realizar actualizaciones. Al mismo tiempo, se indicó que la directriz temporal anterior sigue vigente.

Por lo tanto, la noticia de que «el Pentágono hizo obligatorio el examen de testosterona para militares mayores de 30 años» refleja la decisión del 2 de septiembre, pero también se debe considerar el cambio posterior del 3 de septiembre.

¿Cuál será el resultado?

El objetivo principal del Pentágono es mejorar la salud a largo plazo y la aptitud para el servicio de los militares mediante la detección temprana de posibles problemas hormonales y energéticos.

Sin embargo, la forma final de la nueva directriz clínica aún está siendo revisada. El Pentágono ha indicado que actualizará y volverá a presentar el documento final.

Así, el aspecto más importante del evento no es solo la introducción de la prueba de testosterona, sino que el Pentágono retiró temporalmente la nueva directriz clínica menos de 24 horas después de haberla anunciado.