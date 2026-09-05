Presentación de la Colorful OVA07: una memoria USB de doble cara

·1·Tecnología
Presentación de la Colorful OVA07: una memoria USB de doble cara

Se ha presentado una nueva solución compacta diseñada para la transferencia y el almacenamiento rápido de datos entre dispositivos. Según Ixbt.com, Colorful ha mostrado un modelo de memoria USB perteneciente a su serie Storm, enfocado en satisfacer las necesidades de los usuarios modernos. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Este nuevo gadget destaca por sus características universales únicas para los entusiastas de la tecnología. El dispositivo está equipado simultáneamente con dos interfaces diferentes: puertos USB-A y USB Type-C, lo que lo hace igualmente práctico tanto para ordenadores personales como para dispositivos móviles.

Capacidades técnicas y velocidad

Según la información proporcionada por el fabricante, ambos puertos de la memoria funcionan bajo el estándar moderno USB 3.2 Gen 1. Esto permite a los usuarios transferir datos a máxima velocidad. La velocidad máxima de lectura anunciada para el dispositivo alcanza los 150 MB/s.

Gracias al conector USB-C, la memoria se puede conectar directamente a smartphones y tablets modernos sin necesidad de adaptadores adicionales. Esto asegura una transferencia rápida de fotos pesadas, vídeos y otros archivos importantes.

Diseño y durabilidad

Las dimensiones y la estructura externa del dispositivo también merecen atención. El modelo Colorful OVA07 está fabricado en un cuerpo ultracompacto de solo 3,5 cm de largo, con un peso aproximado de 13 gramos. La construcción del cuerpo permite una rotación de 360 grados, facilitando el acceso inmediato al conector deseado.

Además, la tapa protectora se fija perfectamente a 90 grados, protegiendo eficazmente los puertos contra el polvo, la humedad y los arañazos. Fabricado en una aleación de zinc resistente y con un revestimiento metálico, el cuerpo garantiza una alta durabilidad frente al desgaste diario.

Compatibilidad y precios

La nueva memoria USB funciona con una amplia gama de sistemas operativos. Es totalmente compatible con las plataformas Windows, macOS, Android, HarmonyOS e iPadOS. Se puede utilizar no solo en ordenadores y teléfonos, sino también en tablets, coches e incluso televisores. Además, el dispositivo cuenta con una función de copia de seguridad de archivos, fotos y vídeos con solo pulsar un botón.

En cuanto a los precios en el mercado, las memorias de esta serie tienen los siguientes valores según su capacidad:

  • 59,9 yuanes para la versión de 32 GB
  • 89,9 yuanes para la versión de 64 GB
  • 139,9 yuanes para la versión de 128 GB

ColorfulMemoria USBUSB Type-CGadgetsTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La NASA comienza el ensamblaje del cohete superpesado SLS para la misión lunarLa NASA comienza el ensamblaje del cohete superpesado SLS para la misión lunarHoy, 11:25Los nuevos colores del smartphone Xiaomi 18 Fold han sido presentados oficialmenteLos nuevos colores del smartphone Xiaomi 18 Fold han sido presentados oficialmenteHoy, 10:55El Google Pixel 11 Pro XL supera a su predecesor en autonomíaEl Google Pixel 11 Pro XL supera a su predecesor en autonomíaHoy, 10:24Se espera que el precio del iPhone 18 Pro aumente menos de lo previstoSe espera que el precio del iPhone 18 Pro aumente menos de lo previstoHoy, 09:51Un aerostato estratosférico estadounidense cruza el Pacífico y proporciona Internet en JapónUn aerostato estratosférico estadounidense cruza el Pacífico y proporciona Internet en JapónHoy, 04:53Los propietarios de Samsung Galaxy Watch Ultra denuncian la separación de la carcasaLos propietarios de Samsung Galaxy Watch Ultra denuncian la separación de la carcasaHoy, 04:30
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas