Presentación de la Colorful OVA07: una memoria USB de doble cara

Se ha presentado una nueva solución compacta diseñada para la transferencia y el almacenamiento rápido de datos entre dispositivos. Según Ixbt.com, Colorful ha mostrado un modelo de memoria USB perteneciente a su serie Storm, enfocado en satisfacer las necesidades de los usuarios modernos. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Este nuevo gadget destaca por sus características universales únicas para los entusiastas de la tecnología. El dispositivo está equipado simultáneamente con dos interfaces diferentes: puertos USB-A y USB Type-C, lo que lo hace igualmente práctico tanto para ordenadores personales como para dispositivos móviles.

Capacidades técnicas y velocidad

Según la información proporcionada por el fabricante, ambos puertos de la memoria funcionan bajo el estándar moderno USB 3.2 Gen 1. Esto permite a los usuarios transferir datos a máxima velocidad. La velocidad máxima de lectura anunciada para el dispositivo alcanza los 150 MB/s.

Gracias al conector USB-C, la memoria se puede conectar directamente a smartphones y tablets modernos sin necesidad de adaptadores adicionales. Esto asegura una transferencia rápida de fotos pesadas, vídeos y otros archivos importantes.

Diseño y durabilidad

Las dimensiones y la estructura externa del dispositivo también merecen atención. El modelo Colorful OVA07 está fabricado en un cuerpo ultracompacto de solo 3,5 cm de largo, con un peso aproximado de 13 gramos. La construcción del cuerpo permite una rotación de 360 grados, facilitando el acceso inmediato al conector deseado.

Además, la tapa protectora se fija perfectamente a 90 grados, protegiendo eficazmente los puertos contra el polvo, la humedad y los arañazos. Fabricado en una aleación de zinc resistente y con un revestimiento metálico, el cuerpo garantiza una alta durabilidad frente al desgaste diario.

Compatibilidad y precios

La nueva memoria USB funciona con una amplia gama de sistemas operativos. Es totalmente compatible con las plataformas Windows, macOS, Android, HarmonyOS e iPadOS. Se puede utilizar no solo en ordenadores y teléfonos, sino también en tablets, coches e incluso televisores. Además, el dispositivo cuenta con una función de copia de seguridad de archivos, fotos y vídeos con solo pulsar un botón.

En cuanto a los precios en el mercado, las memorias de esta serie tienen los siguientes valores según su capacidad: