La NASA comienza el ensamblaje del cohete superpesado SLS para la misión lunar

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La NASA comienza el ensamblaje del cohete superpesado SLS para la misión lunar

La agencia espacial estadounidense (NASA) continúa activamente la instalación de los dos propulsores de combustible sólido del cohete superpesado SLS, destinado al próximo programa lunar, en el edificio de ensamblaje del Centro Espacial Kennedy. Según informa Ixbt.com, este importante proceso tecnológico es un paso crucial hacia el regreso de la humanidad al satélite natural de la Tierra y garantiza el éxito de los futuros vuelos espaciales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los expertos, la altura de cada propulsor en ensamblaje equivale a la de un edificio de 17 pisos. Cada uno pesa cerca de 726 toneladas y es capaz de generar una fuerza de empuje colosal de hasta 1633 toneladas durante el despegue. Los segmentos de estos elementos masivos fueron entregados especialmente desde Utah durante el verano pasado.

Importancia del diseño del cohete

En la exploración espacial, estos propulsores desempeñan un papel decisivo. En particular, durante los primeros segundos del despegue, proporcionan más del 75 % del empuje total del SLS. Una vez completadas todas las etapas técnicas, estos potentes agregados se integrarán con el resto de las partes del cohete portador.

El sistema gigante ya ensamblado deberá llevar la nave espacial Orion al espacio como parte del próximo programa lunar llevado a cabo por la NASA. Cabe destacar que el plan del programa Artemis a gran escala ha sufrido cambios significativos recientemente y se está implementando por etapas.

Cambios en el programa Artemis

Según los nuevos planes, la misión Artemis III se ha convertido en un vuelo de prueba en órbita terrestre. Los expertos de la NASA planean en esta etapa probar los procesos de aproximación y acoplamiento de la nave Orion, así como sus sistemas de soporte vital junto con módulos de aterrizaje gestionados comercialmente.

Los datos prácticos obtenidos durante estas pruebas servirán como base sólida para realizar misiones más complejas en el futuro. En particular, la experiencia acumulada será un factor clave en la preparación de la misión Artemis IV.

De acuerdo con los plazos previstos, el alunizaje de los astronautas como parte de Artemis IV está programado para 2028. Los trabajos de ingeniería y las pruebas técnicas actuales tienen como objetivo iniciar con éxito una nueva era en la exploración espacial humana.

NASACohete SLSPrograma ArtemisMisión lunarTecnologías espaciales
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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