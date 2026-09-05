Escena surrealista en el Parlamento: una diputada de la Dieta polaca ladra en la tribuna

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Escena surrealista en el Parlamento: una diputada de la Dieta polaca ladra en la tribuna

La sesión plenaria de la Dieta polaca se vio marcada por un incidente inesperado que captó la atención de los medios internacionales y las redes sociales. Dominika Chorosińska, diputada del partido opositor «Ley y Justicia» (PiS), ladró como un perro desde su escaño durante el discurso del viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional, Władysław Kosiniak-Kamysz. Este comportamiento inusual y las burlas dirigidas al ministro provocaron conmoción e indignación en los círculos políticos europeos.

«Ladridos» que interrumpen el discurso: burlas hacia el ministro

El incidente ocurrió en el punto álgido de los tensos debates políticos entre el gobierno y la oposición:

  • Crítica virulenta del ministro: El suceso tuvo lugar mientras el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, criticaba abiertamente las acciones del partido opositor «Ley y Justicia», acusándolos de intentar tomar el poder y socavar los fundamentos de la democracia del país;

  • Ladridos y «tigrecito»: Mientras el ministro pronunciaba un discurso apasionado, la diputada Dominika Chorosińska comenzó a emitir sonidos similares a ladridos de perro y gritó irónicamente «tigrecito» hacia el ministro en la tribuna;

  • Estupefacción en el hemiciclo: Un comportamiento tan infantil y burlesco por parte de un miembro del Parlamento dejó a la asamblea estupefacta durante varios segundos, rompiendo la seriedad de la sesión.

«Nunca he visto esto en política»: la reacción de Donald Tusk y del ministro del Interior

Representantes de alto rango del gobierno expresaron su firme desaprobación ante este comportamiento:

  • La consternación del Primer Ministro: El primer ministro polaco, Donald Tusk, declaró estar conmocionado y profundamente entristecido por tal actitud de una parlamentaria;

  • La reacción tajante del ministro del Interior: El ministro del Interior, Marcin Kierwiński, calificó el incidente de «práctica inusual y extraña». El ministro subrayó que, a lo largo de su carrera política, nunca había sido testigo de tal falta de cultura y descortesía dentro del órgano legislativo supremo;

  • El silencio de Chorosińska: Dominika Chorosińska, en el centro de las discusiones, no ha ofrecido hasta el momento ninguna explicación oficial sobre su comportamiento o sus motivos.

Crisis de la cultura política y debates en línea

Este incidente ha reabierto el debate sobre los límites de los debates parlamentarios modernos:

  • Violación de la etiqueta parlamentaria: Los expertos políticos señalan que sustituir los argumentos políticos y la crítica lógica por tales payasadas en la tribuna daña la autoridad del poder estatal;

  • Ola viral en Internet: Los vídeos del incidente acumularon millones de visitas en pocas horas, generando numerosos memes humorísticos y acalorados debates políticos entre los usuarios.

¿Cree que tal comportamiento en la tribuna es una forma inusual de protesta política o una falta de educación personal y una falta de respeto flagrante hacia el estatus de diputado? ¿Puede la oposición ganar puntos con tales acciones? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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