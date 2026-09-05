DeepSeek abandona a Nvidia para comprar chips de Huawei

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DeepSeek abandona a Nvidia para comprar chips de Huawei

DeepSeek, un actor clave en el mercado de la IA, está dando un paso importante para reducir su dependencia de las tecnologías estadounidenses. Según Bloomberg, la organización planea comprar cerca de 160 000 aceleradores de IA a Huawei para su nuevo centro de datos en Mongolia Interior. Este gran acuerdo podría cambiar el equilibrio en el mercado tecnológico global. Así lo informa Ixbt.com informa .

Si el proyecto se lleva a cabo, se convertirá en uno de los clústeres de computación más grandes basados en chips de Huawei. Esto brindará a DeepSeek amplias oportunidades para entrenar modelos de IA y aumentar significativamente su potencia operativa. Según los expertos, la empresa utiliza actualmente soluciones de Nvidia y Huawei, pero se espera que esta nueva compra marque un giro estratégico.

Nuevas tendencias y restricciones en la industria

La firma de este contrato se debe a las estrictas restricciones impuestas por EE. UU. a la exportación de semiconductores avanzados y equipos de IA a China. Las sanciones impuestas por Washington obligan a los fabricantes chinos a crear sus propias alternativas y depender del mercado interno. Como resultado, los equipos de Huawei se están convirtiendo en la herramienta principal para garantizar la independencia tecnológica del país.

Aun así, la ejecución del acuerdo depende de varios factores. Los plazos de entrega dependen directamente de las capacidades de producción de Huawei y, según las previsiones de los analistas, el proceso podría llevar más de un año. Por ahora, ni DeepSeek ni Huawei han emitido declaraciones oficiales confirmando la noticia.

Perspectivas futuras

Si el plan de compra de 160 000 aceleradores Huawei Ascend 950DT se completa con éxito, dará un gran impulso a la industria de semiconductores de China. Este paso también fortalecerá la posición de Huawei en el mercado interno y ampliará sus capacidades para competir con los principales proveedores de hardware del mundo.

Sin embargo, el volumen final del pedido dependerá de la capacidad de Huawei para fabricar tal cantidad en los plazos necesarios. En un momento en que la competencia entre EE. UU. y China se intensifica, se espera que este proyecto establezca nuevos estándares en el desarrollo de la infraestructura de IA.

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Abror Shuhratov
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