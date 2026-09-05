Los nuevos colores del smartphone Xiaomi 18 Fold han sido presentados oficialmente

Xiaomi continúa revelando detalles importantes sobre la apariencia de su próximo smartphone plegable, el 18 Fold, antes de su presentación. Según ixbt.com, el presidente de la marca, Lu Weibing, mostró dos nuevas opciones de color adicionales a la versión roja ya presentada. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Los nuevos colores presentados por el líder de la compañía incluyen el negro y un tono blanco dorado cálido. Estas incorporaciones permiten a los usuarios elegir un estilo y enfoque visual únicos, aumentando el interés ante el lanzamiento del dispositivo al mercado.

Diseño y soluciones de color

Los nuevos colores presentados están destinados a diferentes exigencias estéticas. En particular, la versión negra tiene un aspecto muy sobrio y clásico, adecuado para un entorno empresarial. Lu Weibing destacó que este tono posee un carácter profundo y lacónico.

Por su parte, la versión en blanco dorado proporciona un aspecto más suave y premium. El fabricante lo describió como cálido, tranquilo y muy elegante, demostrando que el gadget se adapta a las necesidades de los usuarios modernos.

Posición en el mercado y fecha de presentación

Este dispositivo se perfila como una nueva tendencia en el mercado de los teléfonos plegables. El Xiaomi 18 Fold se posiciona como un nuevo tipo de gadget de formato «intermedio», que combina la compacidad práctica de un smartphone convencional con las ventajas de una gran pantalla flexible.

Los expertos señalan que este formato ofrece a los usuarios una mayor comodidad para realizar sus tareas diarias. Las especificaciones técnicas completas y la presentación oficial del dispositivo están programadas para el 7 de septiembre de este año, tras lo cual se definirá su lugar en el mercado.