El Pentágono asigna una gran suma para crear un misil controlado por inteligencia artificial

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El Pentágono asigna una gran suma para crear un misil controlado por inteligencia artificial

El Departamento de Defensa de EE. UU. (Pentágono) ha asignado 192 millones de dólares a Palantir Technologies y Anduril Industries para iniciar la producción en serie del sistema de misiles e inteligencia de nueva generación TITAN (Tactical Intelligence Targeting Access Node), equipado con tecnologías de inteligencia artificial. Según la prestigiosa publicación Defense News, este proyecto es fundamental para la modernización de las fuerzas terrestres estadounidenses, con el objetivo de identificar objetivos a larga distancia y destruirlos en cuestión de segundos.

Liderazgo de Palantir y conexión con satélites espaciales

La parte principal del programa militar fue confiada a los gigantes de Silicon Valley, líderes en el campo de la tecnología de la información y la inteligencia artificial:

  • Contratista principal de 127 millones de dólares: Palantir Technologies obtuvo la mayor parte del contrato, 127 millones de dólares. La empresa también está involucrando a grandes socios de defensa como L3 Harris y Sierra Nevada;

  • Integración con satélites orbitales: Como parte del proyecto, se desarrollará un sistema de navegación completamente nuevo que procesará en tiempo real grandes volúmenes de datos de inteligencia obtenidos de satélites en órbita terrestre;

  • Procesamiento de datos a la velocidad del rayo: El complejo TITAN permite a las fuerzas militares recopilar instantáneamente imágenes de diversos sensores, drones y dispositivos espaciales, y transmitir las coordenadas de los objetivos directamente a los sistemas de ataque.

Velocidad de selección de objetivos y revolución de la inteligencia artificial

Los analistas militares consideran este acuerdo como una nueva etapa en las guerras futuras:

  • El tiempo de detección de objetivos se reduce: El objetivo principal del Pentágono es reducir al mínimo el tiempo entre la búsqueda, el análisis y la toma de decisiones sobre los objetos y equipos enemigos. Esta tarea será realizada por algoritmos e inteligencia artificial;

  • Pedidos masivos para 2027: Esta etapa marca el inicio del proyecto, y el Pentágono planea firmar contratos adicionales importantes en 2027 para la entrega masiva de estos sistemas de misiles inteligentes a las tropas;

  • Transformación digital de las fuerzas terrestres: El complejo reduce los errores humanos en el campo de batalla y aumenta drásticamente la eficacia de los ataques con misiles de alta precisión.

¿Cuáles cree que son los riesgos de confiar plenamente en la inteligencia artificial para controlar armas militares y seleccionar objetivos? ¿Cambiarán las tecnologías de Silicon Valley la naturaleza de las guerras tradicionales? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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