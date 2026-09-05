Una moneda de 1 dólar con la imagen de Donald Trump entra en circulación en EE. UU.

« Trump en las carteras »: Se ha puesto en circulación en EE. UU. una moneda oficial de 1 dólar con la imagen de Donald Trump — El 250 aniversario de la independencia, compras diarias y diseño histórico

Un acontecimiento impactante para el sistema financiero estadounidense y la numismática mundial: con motivo del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, se ha puesto oficialmente en circulación una nueva moneda de 1 dólar con la imagen de Donald Trump. No es un souvenir limitado, sino un medio de pago legal para el uso diario.

Detalles del diseño: 1776–2026 y símbolo del jubileo

Acuñada en una aleación de metal dorado, la moneda de 1 dólar integra varios elementos históricos y estatales:

Anverso: En el centro, el retrato oficial de Donald Trump. En la parte superior, «LIBERTY» en letras grandes; a la derecha, el lema «IN GOD WE TRUST»; y en la parte inferior, la fecha «1776 ~ 2026», que marca el cuarto de milenio de historia estadounidense.

Reverso: El reverso muestra el símbolo tradicional de EE. UU.: un águila calva con las alas extendidas. En el centro del escudo nacional sobre su pecho aparece el número «250» que indica el aniversario de la independencia;

Valor nominal: En el borde figuran las inscripciones «UNITED STATES OF AMERICA» y «ONE DOLLAR», confirmando su valor legal de un dólar estadounidense.

«No es un souvenir, es un medio de pago real»: La particularidad de la circulación

El aspecto más importante de la nueva moneda es su integración total en el sistema de pagos diario:

Uso libre en compras cotidianas: A diferencia de muchas monedas conmemorativas, esta puede usarse libremente en cualquier comercio, cafetería o transporte, igual que un billete de 1 dólar.

Celebración del 250 aniversario de la independencia: Mientras se celebra el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de EE. UU. (4 de julio de 1776), esta moneda se ha convertido en uno de los símbolos materiales más visibles de este evento histórico.

Revuelo entre los numismáticos: Aunque está destinada a la circulación, coleccionistas y analistas de todo el mundo ya muestran gran interés en guardar estas piezas.

¿Cree que es apropiado estampar la imagen de figuras políticas en monedas de circulación diaria? ¿Se convertirá esta moneda de 1 dólar en una pieza rara de gran valor para los coleccionistas? ¡Deje su opinión en los comentarios!