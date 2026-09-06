El Google Pixel 11 Pro supera al iPhone 17 Pro en autonomía

Google ha logrado avances significativos en el ahorro de energía y la autonomía de sus nuevos dispositivos insignia. Según ixbt.com, el Google Pixel 11 Pro de nueva generación, a pesar de su tamaño compacto, muestra una capacidad de batería impresionante, superando a sus principales competidores. Así lo informa Ixbt.com en un informe.

Las pruebas detalladas realizadas por GSM Arena han demostrado que el Google Pixel 11 Pro, de menor tamaño, no solo superó a su predecesor en las pruebas, sino que también dejó atrás a varios competidores populares en términos de energía. En particular, el pequeño «pixel» logró funcionar durante 15 horas y 38 minutos con una sola carga.

Comparativas y resultados clave

A modo de comparación, el modelo Pixel 10 Pro lanzado el año pasado solo duró 12 horas y 5 minutos en las mismas pruebas. El Pixel 11 Pro XL, el representante más grande de la serie, mostró un resultado de 16 horas y 45 minutos. Curiosamente, el Pixel 11 Pro, más compacto, logró superar ligeramente incluso al iPhone 17 Pro en términos de autonomía.

Al mismo tiempo, los expertos señalan que la verdadera competencia para Google será el modelo iPhone 18 Pro, cuya presentación se espera para los próximos días. También cabe destacar que el nuevo dispositivo superó al buque insignia Galaxy S26 de Samsung por un pequeño margen en las pruebas.

Velocidad de carga y características

Si bien se ha observado un gran avance en cuanto a la duración de la batería, la situación es ligeramente diferente en cuanto a la velocidad de carga. El rendimiento de carga del pequeño Pixel 11 Pro no difiere mucho del de su predecesor, mientras que el modelo Pixel 11 Pro XL se carga significativamente más rápido que el antiguo Pixel 10 Pro XL.

La razón principal es el uso de un adaptador de carga de 30 W. Como resultado, el nuevo dispositivo compacto puede alcanzar el 59 % de carga en solo media hora en modo Extreme. Para una carga completa de cero a cien por ciento, se requiere un total de 1 hora y 20 minutos.