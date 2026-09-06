JerryRigEverything prueba el inusual smartphone Ikko MindOne Pro

El famoso creador del canal de YouTube JerryRigEverything, Zack Nelson, sometió a una prueba de resistencia al compacto smartphone Ikko MindOne Pro, de diseño único, y mostró su estructura interna tras desmontarlo por completo. El dispositivo llamó la atención del mundo tecnológico gracias a su cuerpo cuadrado, su cristal de zafiro único y su cámara giratoria de 180 grados que funciona tanto como principal como para selfies. Así lo informa Ixbt.com. informa .

Según la información de ixbt.com, el modelo Ikko MindOne Pro está equipado con una pequeña pantalla AMOLED de 4 pulgadas con una frecuencia de actualización de 90 Hz y resolución Full HD. Como base del dispositivo se eligió el procesador MediaTek MT8781, que cuenta con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento eMMC 5.1. Su factor de forma distintivo y sus soluciones inusuales difieren radicalmente de los flagships habituales del mercado.

Pruebas de durabilidad y secretos del cristal de zafiro

Uno de los momentos más interesantes del proceso de prueba fue la verificación de la resistencia del cristal protector de zafiro. Durante la prueba realizada según la escala de Mohs, las rayaduras visibles en la pantalla solo aparecieron en el octavo nivel, un indicador significativamente superior al de los cristales templados de los smartphones convencionales. Además, la pantalla resistió la exposición a una llama abierta sin daños visibles.

El cuerpo del smartphone está bastante bien construido y la estructura no sufrió deformaciones al intentar doblarlo manualmente. Sin embargo, una de las principales soluciones constructivas utilizadas por el fabricante, el mecanismo de cámara giratoria, resultó ser el punto más débil del dispositivo. Debido a que se mantiene mediante pequeños pasadores en lugar de una bisagra sólida, se reveló que puede romperse fácilmente.

Compromisos por la compacidad

El proceso de desmontaje del dispositivo reveló una serie de compromisos de ingeniería realizados para crear un cuerpo compacto. En particular, se instaló una batería con una capacidad de solo 2200 mAh dentro del smartphone, y una capa grafotérmica se encarga de su refrigeración. El nivel de protección contra el agua y el polvo no supera el estándar IP54.

El bloguero también probó en la práctica la función anunciada de «internet global gratuito». Resultó que no se trata de una red libre real, sino de un servicio especial de AI que funciona a través de la infraestructura del fabricante. El chatbot responde con relativa lentitud y se descubrió que no tiene capacidad para analizar imágenes. Para el intercambio de datos habitual, se prevé una tarjeta SIM virtual, y también es posible utilizar una tarjeta SIM física normal.

En conclusión, el Ikko MindOne Pro despierta interés por su apariencia única y su cristal de zafiro, pero una batería pequeña, una protección de nivel medio y un mecanismo de cámara frágil se han convertido en sus principales defectos.