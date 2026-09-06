«¡No merecíamos la derrota!»: Frank Lampard, sorprendido tras caer ante el City

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«¡No merecíamos la derrota!»: Frank Lampard, sorprendido tras caer ante el City

En la tercera jornada de la Premier League, el vigente campeón Manchester Cityse enfrentó al Coventry, que a pesar de mostrar un gran carácter en el campo, perdió de forma dolorosa por 0-1. El entrenador del equipo, el legendario Frank Lampard, recién ascendido a la élite, no ocultó su satisfacción por el coraje y la calma de sus jugadores ante un rival tan fuerte, a pesar de la derrota. Sin embargo, tras tres derrotas consecutivas, el equipo sigue sin sumar puntos y ha caído al último puesto de la tabla.

«Merecíamos al menos un punto»: La amarga declaración de Lampard

El técnico del Coventry habló con amargura sobre el resultado injusto del partido contra un rival poderoso en una entrevista para la BBC:

  • Una derrota inmerecida ante el City: «No merecíamos perder contra el City. Mi equipo fue mejorando con el paso del tiempo y jugó con mucha más valentía», afirmó Lampard;

  • Gran trabajo y peligro rival: «Por supuesto, el rival también tuvo ocasiones peligrosas, pero nuestros jugadores hicieron un trabajo enorme tanto en defensa como en ataque»;

  • El dolor de los puntos perdidos: «Estoy muy decepcionado ahora mismo, porque no conseguimos el resultado que merecíamos en el campo: al menos un punto».

La calma del debutante y el único gol del City

El duelo contra las estrellas de Pep Guardiola fue mucho más intenso de lo esperado en cuanto a la lucha en el terreno de juego:

  • Fútbol confiado y sin miedo: Los pupilos de Frank Lampard, sin intimidarse ante las estrellas de clase mundial del rival, organizaron una defensa ordenada y contraataques incisivos;

  • La calidad marca la diferencia: Manchester Citytuvo dificultades para convertir su dominio en goles, pero aprovechó una de las pocas ocasiones creadas para llevarse la victoria por la mínima de 0-1.

0 puntos en 3 jornadas: Preocupación en el puesto 20

En cuanto a resultados, el Coventry se encuentra en una situación muy difícil al inicio de la temporada:

  • 3 derrotas consecutivas: El club debutante perdió sus tres primeros partidos de la Premier League, registrando el peor inicio de la competición;

  • Entre los colistas: El equipo de Lampard, que aún no ha sumado puntos, ocupa el último lugar (20º) por diferencia de goles;

  • Una temporada de prueba para Lampard: Los expertos señalan que, a pesar del buen juego del Coventry, no basta con jugar bien para sumar puntos en la élite, y que los elogios sin resultados podrían arrastrar al equipo al descenso.

¿Crees que Frank Lampard podrá mantener al Coventry en la Premier League o estos 0 puntos en 3 jornadas son señal de un regreso al Championship? ¿El juego del debutante ante el City da esperanzas a los aficionados? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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