«¡No merecíamos la derrota!»: Frank Lampard, sorprendido tras caer ante el City

En la tercera jornada de la Premier League, el vigente campeón Manchester Cityse enfrentó al Coventry, que a pesar de mostrar un gran carácter en el campo, perdió de forma dolorosa por 0-1. El entrenador del equipo, el legendario Frank Lampard, recién ascendido a la élite, no ocultó su satisfacción por el coraje y la calma de sus jugadores ante un rival tan fuerte, a pesar de la derrota. Sin embargo, tras tres derrotas consecutivas, el equipo sigue sin sumar puntos y ha caído al último puesto de la tabla.

«Merecíamos al menos un punto»: La amarga declaración de Lampard

El técnico del Coventry habló con amargura sobre el resultado injusto del partido contra un rival poderoso en una entrevista para la BBC:

Una derrota inmerecida ante el City: «No merecíamos perder contra el City. Mi equipo fue mejorando con el paso del tiempo y jugó con mucha más valentía», afirmó Lampard;

Gran trabajo y peligro rival: «Por supuesto, el rival también tuvo ocasiones peligrosas, pero nuestros jugadores hicieron un trabajo enorme tanto en defensa como en ataque»;

El dolor de los puntos perdidos: «Estoy muy decepcionado ahora mismo, porque no conseguimos el resultado que merecíamos en el campo: al menos un punto».

La calma del debutante y el único gol del City

El duelo contra las estrellas de Pep Guardiola fue mucho más intenso de lo esperado en cuanto a la lucha en el terreno de juego:

Fútbol confiado y sin miedo: Los pupilos de Frank Lampard, sin intimidarse ante las estrellas de clase mundial del rival, organizaron una defensa ordenada y contraataques incisivos;

La calidad marca la diferencia: Manchester Citytuvo dificultades para convertir su dominio en goles, pero aprovechó una de las pocas ocasiones creadas para llevarse la victoria por la mínima de 0-1.

0 puntos en 3 jornadas: Preocupación en el puesto 20

En cuanto a resultados, el Coventry se encuentra en una situación muy difícil al inicio de la temporada:

3 derrotas consecutivas: El club debutante perdió sus tres primeros partidos de la Premier League, registrando el peor inicio de la competición;

Entre los colistas: El equipo de Lampard, que aún no ha sumado puntos, ocupa el último lugar (20º) por diferencia de goles;

Una temporada de prueba para Lampard: Los expertos señalan que, a pesar del buen juego del Coventry, no basta con jugar bien para sumar puntos en la élite, y que los elogios sin resultados podrían arrastrar al equipo al descenso.

¿Crees que Frank Lampard podrá mantener al Coventry en la Premier League o estos 0 puntos en 3 jornadas son señal de un regreso al Championship? ¿El juego del debutante ante el City da esperanzas a los aficionados? ¡Deja tu opinión en los comentarios!