2 millones de dólares perdidos debido a un enlace falso proporcionado por ChatGPT

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2 millones de dólares perdidos debido a un enlace falso proporcionado por ChatGPT

Un inversor en criptomonedas perdió más de 2,1 millones de dólares debido a una vulnerabilidad de seguridad que surgió al utilizar un servicio de AI. Este caso, destacado por The Crypto Times, demuestra una vez más lo importante que es seguir estrictamente las normas de ciberseguridad al utilizar tecnologías modernas y redes neuronales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el informe de The Crypto Times, basado en datos del investigador de blockchain VAL, el incidente financiero grave ocurrió el 12 de junio de 2026. La víctima, conocida como Alex en la red social X (anteriormente Twitter), envió una solicitud a ChatGPT en ruso preguntando dónde cambiar los tokens sFLR del ecosistema Flare por tokens WFLR.

Entre las respuestas proporcionadas por la red neuronal, apareció un enlace que conducía a una copia falsa del popular criptoservicio Sceptre, idéntica en apariencia. La víctima conectó su billetera cripto a este recurso y firmó un contrato de aprobación ilimitada — unlimited approve — que otorgaba al smart-contract el derecho a gestionar los tokens sin confirmar cada operación individual.

Movimiento de los fondos robados e intentos de ocultar el rastro

Segundos después, los delincuentes utilizaron la función transferFrom para retirar aproximadamente 1,9 millones de tokens FXRP de la cuenta del usuario. Según el valor de mercado de ese momento, los activos robados ascendían a unos 2,1 millones de dólares, o casi 180 millones de rublos. Según las estimaciones, el volumen de tokens robados equivalía al 1,3 % de la cantidad total de FXRP en circulación.

Como referencia, el token FXRP es un activo especial creado para su uso en el ecosistema Flare DeFi basado en XRP. Según las investigaciones preliminares realizadas por el investigador de blockchain VAL, se han sustraído más de 2,2 millones de dólares a través de la infraestructura vinculada a este ataque.

El experto logró rastrear el movimiento de una parte de la criptomoneda robada. Según él, los fondos obtenidos ilegalmente se cambiaron por tokens DAI y Ethereum a través de plataformas como OpenOcean, y luego se distribuyeron en varias billeteras diferentes. Para ocultar sus huellas, los delincuentes dirigieron una parte de los fondos robados, concretamente 50 ETH, al servicio Tornado Cash, lo que dificultó considerablemente el seguimiento de las transacciones posteriores.

Apelación de la víctima y conclusiones posteriores

Tras el incidente, la víctima hizo públicos los datos de las transacciones y las direcciones de las billeteras con la esperanza de recuperar los fondos robados. Sin embargo, otros estafadores aprovecharon esto para prometerle la devolución de la criptomoneda a cambio de dinero. Alex instó a otros usuarios a no confiar nunca en ofertas tan sospechosas.

Después del suceso, el investigador VAL envió solicitudes similares a ChatGPT en varios idiomas, pero no logró obtener el mismo enlace falso. Por ahora, sigue siendo desconocido cómo el recurso fraudulento terminó en las respuestas de la red neuronal.

ChatGPTCriptomonedaCiberseguridadFraudeBlockchain
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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